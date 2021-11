Diretta Trento Slask Wroclaw/ Streaming video tv: serve solo vincere (Eurocup)

DIRETTA TRENTO SLASK WROCLAW: A CACCIA DELLA PRIMA VITTORIA!

Trento Slask Wroclaw, in diretta alle ore 20.00 di questa sera, mercoledì 17 novembre 2021, si gioca dalla BLM Group Arena naturalmente di Trento per la quinta giornata del girone A di Eurocup 2021-2022. Il cammino è ancora lungo in una stagione regolare che sarà formata da ben 18 giornate, ma la diretta di Trento Slask Wroclaw ha già il sapore dell’ultima spiaggia. Esagerato? No, se si pensa che l’Aquila e i polacchi condividono l’ultimo posto con quattro vittorie a testa nelle prime quattro giornate. Chi vince si rilancia in Eurocup, per chi perde sarebbe una battuta d’arresto molto pesante, a maggior ragione per Trento che gioca in casa.

La Dolomiti Energia Trento infatti andrà a caccia della prima vittoria stagionale contro i polacchi dello Slask Wroclaw. La Eurocup, come si accennava, ha cambiato format con l’obiettivo di giocare quanto più possibile: ci sono due gironi da dieci squadre ciascuno per operare una selezione davvero minima, dal momento che solo le ultime due di ciascun gruppo saranno eliminate, mentre le prime otto passeranno agli ottavi di finale. Ecco perché pure l’Aquila ha ancora intatte le possibilità di andare avanti, però naturalmente in casa contro l’altro fanalino di coda bisogna vincere. C’è un solo risultato a disposizione: arriverà questa sera in Trento Slask Wroclaw?

DIRETTA TRENTO SLASK WROCLAW STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Slask Wroclaw sarà fornita agli abbonati alla televisione satellitare sul canale Sky Sport Action, inoltre sarà a disposizione anche una tripla diretta streaming video, che sarà infatti fornita sia da Sky Go sempre per gli abbonati Sky, ma pure da Eleven Sports per i propri abbonati ed infine anche tramite il sito Internet euroleague.tv

DIRETTA TRENTO SLASK WROCLAW: IL CONTESTO

Presentando la diretta di Trento Slask Wroclaw, abbiamo inevitabilmente già evidenziato che per la Dolomiti Energia l’inizio di stagione in Eurocup è stato molto deludente. L’impatto è stato durissimo, con una pesante sconfitta casalinga contro gli spagnoli del Badalona, il cui risultato di 56-86 racconta meglio di ogni commento una serata completamente da dimenticare per l’Aquila. La seconda uscita è stata meno drammatica, ma il viaggio ad Andorra per sfidare il MoraBanc si è concluso con un’altra sconfitta (85-73). Nella terza giornata ecco un altro rovescio casalingo piuttosto pesante, 61-77 contro i lituani del Lietkabelis, infine anche settimana scorsa è arrivato un altro ko, stavolta in Francia per 93-80 sul campo del Boulogne.

D’altro canto, lo Slask Wroclaw non sta di certo facendo meglio e per questo motivo la partita ha già il sapore dell’ultima spiaggia. I polacchi hanno debuttato perdendo in casa 59-70 contro il Lietkabelis, poi se la sono giocata in Francia perdendo 86-83 contro il Boulogne, ma in seguito i passivi sono andati peggiorando per lo Slask Wroclaw. Alla terza giornata ecco infatti la sconfitta per 89-73 sul campo della Turk Telekom Ankara, infine settimana scorsa è stato disastroso il 68-98 casalingo al cospetto della Lokomotiv Kuban Krasnodar.



