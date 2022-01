Diretta Trento Andorra/ Streaming video tv: Aquila sempre più ultima! (Eurocup)

DIRETTA TRENTO ANDORRA: MOLIN NON PUÒ SBAGLIARE

Trento Andorra, in diretta dalla BLM Group Arena, si gioca alle ore 20:00 di mercoledì 26 gennaio: la partita è valida per la 11^ giornata nel gruppo A di basket Eurocup 2021-2022, e rappresenta una sorta di ultima spiaggia per la Dolomiti Energia. Lo diciamo da tempo, ma con l’ultima sconfitta maturata a Badalona la situazione dell’Aquila è ulteriormente peggiorata: adesso Trento è sempre più ultima in classifica, ha una vittoria come lo Slask Wroclaw che però deve recuperare una partita (proprio contro il MoraBanc) e tre gare di ritardo dall’ottavo posto, che è di un Amburgo che ha vinto in Trentino.

Insomma: Lele Molin non se la passa bene in Eurocup, e adesso per qualificarsi agli ottavi di finale avrà bisogno di una grande corsa perché restano otto partite, l’Aquila ne dovrebbe vincere almeno quattro e poi sperare che certe avversarie rallentino il passo. Vedremo, ma intanto bisognerà capire cosa succederà nella diretta di Trento Andorra e dunque aspettiamo che arrivi la palla a due alla BLM Group Arena, nel frattempo possiamo fare qualche rapida considerazione circa i temi principali che ci vengono presentati dalle due squadre.

DIRETTA TRENTO ANDORRA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Trento Andorra si presenta tutt’altro che semplice per la Dolomiti Energia, che sta vivendo una sorta di stagione schizofrenica: in campionato le cose vanno molto bene, lo testimonia il ritorno alla Final Eight di Coppa Italia (dopo sei anni) e la vittoria maturata domenica contro Napoli, che ha migliorato ancor più la classifica. In Eurocup invece l’Aquila non è mai riuscita a volare, e l’ultima posizione nella graduatoria del gruppo A dimostra come il livello fisico e di talento di questa competizione non sia mai stato pareggiato dai ragazzi di Lele Molin.

Per di più questa sera arriva una squadra esperta, perché il MoraBanc Andorra è alla quinta partecipazione consecutiva in Eurocup e nel 2019 aveva raggiunto la semifinale – traguardo timbrato da Trento tre anni prima – dunque sa come si affronta una competizione di questo genere e la classifica (quarto posto con record 5-4 entrando in questa giornata) lo dimostra. All’andata Andorra aveva vinto di 12 punti, e c’è anche questo dato da tenere in considerazione; insomma per Trento rischia di essere una sorta di pietra tombale sulle speranze di qualificazione agli ottavi, ma d’altro canto una vittoria rilancerebbe le quotazioni della Dolomiti Energia…

