Diretta Lietkabelis Venezia/ Streaming video tv: match delicato, Eurocup

Lietkabelis Venezia, in diretta dalla Kalnapilio Arena della città lituana di Panevezys, si gioca alle ore 18.00 italiane (le 19-00 locali) di oggi, mercoledì 8 febbraio 2023, per la quattordicesima giornata del girone A di Eurocup 2022-2023, quinto turno del girone di ritorno per la Umana Reyer Venezia, che sta cercando di ritagliarsi un ruolo da protagonista nella lunga e affascinante stagione regolare di questa Coppa europea di basket, la seconda per importanza e valore tecnico. Ormai da mesi stiamo vivendo la lunghissima stagione regolare con due gironi da dieci squadre ciascuno, dunque ben 18 partite per operare una selezione davvero minima, dal momento che solo le ultime due di ciascun gruppo saranno eliminate, mentre le prime otto passeranno agli ottavi di finale, da dove cominceranno le sfide secche della eliminazione diretta, tutte in partite singole.

Diretta/ Venezia Brindisi (risultato finale 75-76): crisi Reyer, passa la Happy Casa!

La diretta di Lietkabelis Venezia offre un match molto importante ai lagunari, che hanno raccolto finora sette vittorie e sei sconfitte, un rendimento speculare a quello dei padroni di casa del 7Bet-Lietkabelis Panevezys, i quali infatti hanno un bilancio in questa Eurocup che ci parla di sei vittorie e sette sconfitte. Una vittoria naturalmente consoliderebbe la posizione di Venezia, non solo tra le prime otto ma anche alla ricerca del piazzamento migliore possibile nella griglia dell’eliminazione diretta, mentre la seconda sconfitta consecutiva potrebbe generare qualche preoccupazione in casa Reyer: siamo allora davvero curiosi di scoprire quali risposte ci darà la diretta di Lietkabelis Venezia…

Diretta/ Olimpia Lubiana Venezia (risultato finale 77-73): la Reyer si arrende!

LIETKABELIS VENEZIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Lietkabelis Venezia sarà fornita agli abbonati alla televisione satellitare sui canali di Sky Sport, che è la “casa” della Eurocup, inoltre questo significa che sarà a disposizione anche la diretta streaming video per Lietkabelis Venezia, fornita tramite il sito Internet o l’applicazione del servizio Sky Go per gli abbonati Sky, oppure anche sulla piattaforma Eleven Sports.

DIRETTA LIETKABELIS VENEZIA: IL CONTESTO

Presentando la diretta di Lietkabelis Venezia, andiamo adesso a descrivere il cammino nella Eurocup 2022-2023 della Umana Reyer Venezia. Cominciato male a causa di due sconfitte, tutto si è poi messo per il meglio grazie a un filotto di ben cinque vittorie consecutive per Venezia, che infine ha alternato alti e bassi nelle ultime settimane, fino al successo casalingo contro i rumeni del Cluj-Napoca ma purtroppo anche la forse inattesa sconfitta invece sul campo dell’Olimpia Lubiana nelle ultime due settimane. Venezia resta comunque in una buona situazione complessiva, ma il bilancio esterno di due vittorie e quattro sconfitte desta qualche dubbio, che sarebbe bene riuscire a spazzare via con un colpaccio in Lituania.

DIRETTA/ Venezia Trieste (risultato finale 72-81): Skylar Spencer esalta l'Allianz!

Dal canto, suo, invece, il 7Bet-Lietkabelis Panevezys ha ancora più bisogno di una vittoria, perché in caso di sconfitta anche la posizione tra le prime otto potrebbe vacillare per i lituani, che comunque traggono molta forza dal fattore campo. Il Lietkabelis infatti ha vinto ben cinque delle sette partite finora disputate in casa, inoltre è in buone condizioni di forma dal momento che il sodalizio baltico ha una striscia aperta di due vittorie consecutive e queste sono tutte statistiche che proveranno a migliorare. Naturalmente questo non è ciò che si augurano gli uomini di coach Walter De Raffaele e i tifosi della Umana Reyer: che cosa succederà quindi nella diretta di Lietkabelis Venezia?

© RIPRODUZIONE RISERVATA