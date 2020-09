Diretta Lietkabelis Virtus Bologna/ Streaming video tv: ecco la Eurocup (basket)

Lietkabelis Virtus Bologna, in diretta alle ore 18.00 italiane di questa sera (le 19.00 locali) dalla Cido Arena di Panevezys (Lituania), è una partita valida per la prima giornata del girone C per la regular season della nuova stagione della Eurocup 2020-2021 di basket. La diretta di Lietkabelis Virtus Bologna sarà da seguire con grande attenzione perché dalla Lituania partirà una nuova avventura nelle Coppe europee per la Segafredo Virtus Bologna, che punta chiaramente ad essere grande protagonista anche sul palcoscenico internazionale della Eurocup oltre che nel nostro campionato italiano, dove domenica la Virtus ha debuttato nel nuovo torneo con una netta affermazione ai danni di Cantù. Siamo naturalmente solo alle prime battute della nuova stagione, le incognite sono tante ma la Virtus Bologna è senza dubbio tra le squadre di spicco del nostro basket, come dimostra anche la finale di Supercoppa Italiana, sia pure persa contro l’Olimpia Milano. In Eurocup naturalmente il primo obiettivo è quello di raggiungere la Top 16 ed iniziare col piede giusto, cioè con una vittoria in trasferta, farebbe naturalmente molto comodo.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lietkabelis Virtus Bologna non sarà disponibile sui canali della nostra televisione; l’unico modo per seguire questa partita di basket è quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma Eurosport Player, che fornisce tante gare della pallacanestro nazionale e internazionale in diretta streaming video. Dovrete pertanto armarvi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone; ricordiamo anche che sul sito eurocupbasketball.com troverete informazioni utili relative alle classifiche della Eurocup e alle statistiche di squadre e giocatori.

DIRETTA LIETKABELIS VIRTUS BOLOGNA: IL CONTESTO

Verso la diretta di Lietkabelis Virtus Bologna, possiamo notare che la stagione in realtà è già entrata nel vivo, grazie alla lunga Supercoppa Italiana che ha fatto in modo di avere già molte partite ufficiali alle spalle al momento del via a campionato ed Eurocup. La Virtus di coach Sasha Djordjevic come abbiamo accennato è arrivata in finale, poi domenica ha vinto contro Cantù nella prima giornata della nuova Serie A. Una vittoria piuttosto netta e sostanzialmente mai in discussione, dal momento che già alla fine del primo quarto il vantaggio era in doppia cifra e poi il trend non è più mutato, peccato però per l’infortunio occorso a Milos Teodosic. Dopo 16′ di gioco ecco la distorsione alla caviglia destra che ha fatto preoccupare il pubblico parzialmente ammesso alla Segafredo Arena e che logicamente esclude Teodosic da questo debutto in Eurocup: una squadra come la Virtus Bologna ha naturalmente tutte le capacità per fare bene anche senza la sua stella, ma sarà importante riavere al più presto Teodosic in buona forma.

