Diretta Limoges Venezia/ Streaming video tv: la Reyer è già qualificata

Limoges Venezia, in diretta dal Palais des Sports de Beaublanc della città francese, si gioca alle ore 20.00 di questa sera, martedì 10 dicembre, per la nona giornata del gruppo B della Eurocup 2019-2020 di basket. Trasferta che potremmo definire una sorta di amichevole per l’Umana Reyer, infatti Limoges Venezia arriva quando i campioni d’Italia in carica hanno già matematicamente conquistato la qualificazione per la Top 16 di Eurocup. Sarà una partita invece delicata per i francesi, che hanno un bilancio speculare a quello di Venezia – due vittorie e sei sconfitte, mentre la Reyer vanta sei successi e due sconfitte – e si giocano le ultime speranze di rimanere in corsa. Se il Limoges dovesse vincere, si potrà giocare tutto settimana prossima; altrimenti, la squadra transalpina dovrà fin d’ora alzare bandiera bianca.

La diretta tv di Limoges Venezia non sarà disponibile sui canali della nostra televisione; l’unico modo per seguire questa partita di basket è quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma Eurosport Player, che fornisce tante gare della pallacanestro nazionale e internazionale in diretta streaming video. Dovrete pertanto armarvi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone; ricordiamo anche che sul sito eurocupbasketball.com troverete informazioni utili relative alle classifiche della Eurocup e alle statistiche di squadre e giocatori.

Verso la diretta di Limoges Venezia, abbiamo visto che questa è una partita tutto sommato “inutile” per gli uomini di coach Walter De Raffaele. La Reyer però deve sfatare il tabù delle trasferte, che in campionato è a dir poco imbarazzante per chi indossa sul petto lo scudetto tricolore. L’ultima sconfitta lontano dal Taliercio è arrivata a inizio dicembre contro Pistoia, poi Venezia ha osservato il turno di riposo e adesso i campioni d’Italia sarebbero addirittura fuori dalla Final Eight di Coppa Italia. Va però anche detto che in Eurocup le cose vanno molto bene lontano da Venezia, con la Reyer che ha vinto addirittura tre volte su quattro in trasferta, un dato naturalmente decisivo per la qualificazione anticipata. Un nuovo successo sarebbe utile anche per il morale, contro una squadra già battuta per 93-85 in casa all’andata, magari sfruttando anche la freschezza dovuta al turno di riposo osservato domenica in Serie A.



