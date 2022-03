Diretta Lione Juventus donne/ Streaming video tv: le bianconere per la semifinale!

DIRETTA LIONE JUVENTUS DONNE: BIANCONERE PER LA STORIA

Lione Juventus donne è in diretta dall’OL Stadium di Décines, alle ore 21:00 di giovedì 31 marzo: si gioca il ritorno dei quarti di finale della Champions League 2021-2022. Le bianconere vanno a caccia della storia: per la prima volta nella Top 8 del torneo, ora vogliono la semifinale dopo la grande impresa dell’andata. All’Allianz Stadium la Juventus Women ha vinto 2-1, ribaltando il Lione nel secondo tempo: i gol di Cristiana Girelli e Agnese Bonfantini hanno timbrato una vittoria incredibile, contro una squadra che tra il 2016 e il 2020 ha vinto cinque Champions League consecutive e ne ha sette in totale nella sua bacheca, e soprattutto in Europa non ha quasi mai perso in questo lasso di tempo.

Potremmo dire Davide contro Golia, ma la verità è che in questi anni di dominio in campo nazionale le bianconere hanno maturato esperienza e l’arrivo di Joe Montemurro, al posto di Rita Guarino, ha forse dato quel tocco “europeo” che mancava. Certo: a Décines sarà durissima perché il Lione resta favorito ed è una corazzata in grado di rimontare agevolmente lo svantaggio, ma intanto la situazione sorride alle campionesse d’Italia che hanno ripreso a marciare anche in campionato. Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Lione Juventus donne, mentre aspettiamo che la partita si giochi possiamo fare qualche rapida valutazione sulle scelte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA LIONE JUVENTUS DONNE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto, non sarà possibile assistere alla diretta tv di Lione Juventus donne: le partite della Champions League non vengono trasmesse sui canali della nostra televisione. Il torneo però è un’esclusiva di DAZN: di conseguenza saranno gli abbonati alla piattaforma a poter seguire il match valido per il ritorno dei quarti di finale, con una visione in diretta streaming video attraverso dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure utilizzando una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI LIONE JUVENTUS DONNE

Studiando le probabili formazioni di Lione Juventus donne, dobbiamo dire che Sonia Bompastor dovrà rinunciare a Carpenter, espulsa all’andata: potrebbe quindi mandare in campo Marozsan – ristabilita e già vista all’Allianz Stadium, per uno spezzone di partita – e cambiare sistema di gioco, magari arretrando a destra Délphine Cascarino e puntando su Ada Hegerberg (ma dipenderà dalle condizioni) come attaccante al fianco di Malard. Macario, Amandine Henry e Bacha (a sinistra quest’ultima) completeranno la mediana; davanti al portiere Bouhaddi dovrebbero essere confermate Buchanan, Renard e Mbock Bathy.

Joe Montemurro potrebbe confermare le 11 che hanno vinto all’andata: quasi certamente la difesa con Gama e Sembrant davanti a Peyraud-Magnin e i due terzini che saranno Lundorf e Boattin, i dubbi invece arrivano tra centrocampo e attacco perché a Torino sono rimaste fuori Caruso (che poi ha cambiato la partita) e Bonansea. Rischiano il posto soprattutto Julia Grosso e Hurtig; difficile rinunciare a Cernoia che eventualmente potrebbe scalare a centrocampo affiancando Rosucci e Pedersen, mentre è praticamente scontata la presenza di Cristiana Girelli come prima punta anche in questo match di Décines.











