DIRETTA LIONE MONZA/ Video streaming Canale 20: amichevole senza alcun precedente

Non ci sono precedenti nella diretta di Lione Monza, ma chiaramente l’Olympique ha trascorsi contro squadre italiane nelle coppe europee. In totale infatti troviamo la bellezza di 30 incontri tondi tondi: il bilancio non è favorevole perché le vittorie raccolte dal Lione sono appena 9, poi 8 pareggi e di conseguenza le sconfitte sono 13. L’unica squadra italiana contro cui il Lione non abbia mai perso è la Lazio, battuta due volte su due nel secondo turno di Coppa Uefa 1995-1996; i dati sono positivi anche contro la Fiorentina (due vittorie, un pareggio e una sconfitta) mentre è parità con l’Inter (due vittorie, due pareggi, due sconfitte) e il Bologna (una vittoria e una sconfitta).

Non sono mai arrivati successi contro Milan e Atalanta e… il Foggia, che si è incrociato con l’Olympique nell’Intertoto 1978-1979; se vogliamo guardare il bicchiere mezzo pieno, per quanto riguarda il Lione, possiamo dire che non c’è una squadra italiana che abbia sempre vinto nelle partite ufficiali, ma è bilancio negativo con Roma (una vittoria, un pareggio e due sconfitte) e Juventus (una vittoria, un pareggio e quattro sconfitte) oltre alle tre sopra citate, con cui l’OL ha pareggiato una volta perdendo nell’altra occasione. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA LIONE MONZA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

C’è una buona notizia per tifosi e appassionati, perché la diretta tv di Lione Monza sarà garantita: l’appuntamento sarà anche in chiaro e per assistere all’amichevole dovrete andare al canale Venti (20) che fa parte del pacchetto Mediaset e, in assenza di un televisore, sarà accessibile anche tramite il servizio di diretta streaming video fornito dalla stessa emittente, senza costi aggiuntivi. In questo caso dovrete dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito di Mediaset Play, oppure installarne la relativa applicazione.

AMICHEVOLE DI LUSSO!

Lione Monza si gioca in diretta dal Groupama Stadium, alle ore 19:00 di giovedì 22 dicembre: si gioca qui, in un impianto conosciuto anche come Parc Olympique Lyonnais, un’amichevole di lusso per la squadra brianzola, la cui ultima uscita in preparazione alla ripresa è avvenuta contro il Lugano che si è imposto per 1-0. Monza che ha chiuso la prima parte di campionato con un rotondo 3-0 al Verona, riuscendo ad allontanarsi sensibilmente dalla zona retrocessione; ora ovviamente si punta a fare ancora meglio così da andare a prendersi una salvezza che sarebbe assolutamente storica.

Il Lione, che sta faticando nella Ligue 1 e che ha già cambiato allenatore (chiamando la vecchia conoscenza Laurent Blanc), quest’anno non disputa le coppe europee e dunque è abbastanza in calo, pur restando una società storica del calcio francese anche grazie a quei famosi 7 campionati vinti consecutivamente; ora però si parla di attualità e Blanc deve risollevare la situazione, e oggi si testa contro un Monza che con Raffaele Palladino ha cambiato passo. Vedremo quello che succederà nella diretta di Lione Monza, nel frattempo possiamo leggerne le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI LIONE MONZA

È il 4-3-3 che Laurent Blanc dovrebbe utilizzare nella diretta di Lione Monza. Anthony Lopes non è andato ai Mondiali e potrebbe essere in porta con una linea difensiva che prevede Diomandé e Lukeba centrali, mentre a fare i terzini potrebbero essere Gusto e Henrique Silva. A centrocampo la solita regia garantita da Thiago Mendes, con Aouar (il gioiellino di casa) e Caqueret sulle mezzali; nel tridente offensivo potremmo invece vedere Cherki e Toko Ekambi sulle corsie laterali mentre Lacazette e Moussa Dembélé farebbero la staffetta nel ruolo di prima punta.

Le valutazioni le farà ovviamente anche Palladino, che comunque dovrebbe puntare sulla miglior formazione possibile visto l’avversario: dunque Di Gregorio tra i pali, Marlon e Izzo a fare compagnia a Caldirola nella linea difensiva mentre ad alzarsi e giocare sulla linea di centrocampo, come esterni, sarebbero Ciurria e Carlos Augusto. A dettare i tempi di gioco ecco Rovella che sta facendo benissimo in questo campionato; al suo fianco potremmo avere Filippo Ranocchia avanzando la posizione di Pessina, che giocherebbe sulla trequarti con uno tra Colpani e Caprari. Dany Mota, Gytkjaer e Petagna sono invece in competizione per la maglia di centravanti.











