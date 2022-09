Diretta presentazione Palladino Monza/ Streaming video tv, il nuovo allenatore

DIRETTA PRESENTAZIONE RAFFAELE PALLADINO NUOVO ALLENATORE MONZA

Alle ore 14:00 di mercoledì 14 settembre avremo la presentazione di Raffaele Palladino come nuovo allenatore del Monza. Alla fine Silvio Berlusconi ha preso la sua decisione: via Giovanni Stroppa, esonerato dopo sei giornate di Serie A nonostante fosse il primo, storico massimo campionato della società brianzola, dentro un allenatore giovane (38 anni) e che potrebbe anche essere un traghettatore, perché si parla di Claudio Ranieri già preallertato qualora l’esperienza di Palladino non dovesse soddisfare le attese. Intanto, dopo sei giornate, il Monza è ultimo in classifica con un punto: situazione decisamente negativa.

Per questo, nonostante la riconoscenza a Stroppa per aver portato la squadra in Serie A, la decisione della società è arrivata prontamente: si pensava che potesse arrivare anche Roberto De Zerbi (che ha rifiutato il Bologna nei giorni scorsi), invece Berlusconi ha optato per la soluzione interna affidandosi al tecnico della Primavera, che oggi avrà la diretta della sua presentazione come nuovo allenatore del Monza. Vedremo quello che riuscirà a fare: il primo appuntamento sarà subito un big match, domenica alle ore 15:00 contro la Juventus (in casa).

PRESENTAZIONE RAFFAELE PALLADINO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA CONFERENZA STAMPA

Non dovrebbe essere a disposizione una diretta tv per la presentazione di Raffaele Palladino come nuovo allenatore del Monza. Non ci saranno canali della nostra televisione che trasmetteranno integralmente l’evento; la possibilità per avere accesso alla conferenza stampa del tecnico potrebbe essere quella di visitare in maniera libera e gratuita gli account che il Monza mette a disposizione sui social network. Sarà dunque una visione in diretta streaming video: consigliamo in particolare di consultare il profilo YouTube e la pagina Facebook, che solitamente danno spazio a eventi come quello di oggi.

DIRETTA PRESENTAZIONE RAFFAELE PALLADINO: IL NUOVO PROFILO

La diretta della presentazione di Raffaele Palladino come nuovo allenatore del Monza è dietro l’angolo. La società ha deciso di cambiare prima che fosse troppo tardi: soltanto pochi giorni fa il Monza ha ottenuto il primo punto nel campionato di Serie A e il primo nella sua storia, riuscendo a pareggiare sul campo del Lecce ma anche andando incontro a un risultato deludente, naturalmente considerando come era andata fino a quel momento. Come detto Palladino, che ricordiamo bene nelle vesti di attaccante in varie piazze, era l’allenatore della Primavera brianzola.

L’anno scorso aveva timbrato il quarto posto nel girone del campionato 2, poi aveva raggiunto la semifinale dei playoff ma era stato eliminato dal Parma. Bisognerà capire se il suo regno durerà a lungo: chiaramente dipenderà soprattutto dai risultati, perché come detto Silvio Berlusconi (e Adriano Galliani) avrebbero già strappato una mezza promessa a un allenatore esperto come Claudio Ranieri, che di miracoli a stagione in corso (e non) ne ha già fatti. Vedremo allora: sicuramente c’è attesa per la presentazione di Raffaele Palladino come nuovo allenatore del Monza, poi a parlare sarà il campo…











