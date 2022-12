Diretta Lugano Monza/ Streaming video tv: brianzoli al Cornaredo (amichevole)

DIRETTA LUGANO MONZA: AMICHEVOLE PER I BRIANZOLI

Lugano Monza è in diretta dallo stadio Cornaredo, presso la città della Svizzera, e si gioca alle ore 14:00 di sabato 10 dicembre: si tratta di una partita amichevole, una delle tante che le varie società organizzano in questo dicembre che è ancora contrassegnato dai Mondiali. Il Monza dunque viaggia – con breve distanza – per affrontare questa squadra che milita nel massimo campionato svizzero; per Raffaele Palladino si tratterà comunque di un test importante per prepararsi alla ripresa del campionato, che avverrà mercoledì 4 gennaio sul campo della Fiorentina.

Radja Nainggolan al Monza?/ Calciomercato news, il Ninja: “Ho parlato con Galliani”

Per il Monza al momento la situazione sembra tranquilla, ma da monitorare: l’avvento di Raffaele Palladino ha cambiato il passo dei brianzoli che hanno 7 punti di vantaggio sulla zona retrocessione, e nell’ultimo impegno pre-Mondiali hanno vinto in maniera importante contro la Salernitana. Vedremo cosa succederà oggi e quali saranno le scelte dell’allenatore; aspettando che la diretta di Monza Lugano prenda il via facciamo la nostra consueta valutazione circa gli undici per parte che potrebbero giocare l’amichevole del Cornaredo, analizzando nel dettaglio le probabili formazioni di Lugano Monza.

Diretta/ Monza Salernitana (risultato finale 3-0): palo e poker sfiorato da Ranocchia

DIRETTA LUGANO MONZA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lugano Monza sarà trasmessa sulle reti Mediaset, come comunicato dalla società brianzola: resta al momento da capire su quale canale il match sia fornito e se preveda un acquisto on demand, in ogni caso questa amichevole potrà essere seguita anche in diretta streaming video accedendo al servizio che viene garantito dalle varie emittenti. Si dovrà dunque visitare il sito di riferimento, avendo a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI LUGANO MONZA

Ci sono delle vecchie conoscenze nella squadra di Mattia Croci-Torti: nella diretta Lugano Monza i bianconeri si dispongono con il 4-2-3-1, Mai e Daprelà dovrebbero formare la coppia centrale a protezione del portiere Saipi con Arigoni e Valenzuela a correre sulle fasce laterali. In mezzo al campo il capitano Sabbatini sarà supportato da Ousmane Doumbia, poi spazio a una linea di trequarti con Steffen e Haile-Selassie esterni e il centrale Bislimi, che sarà piazzato alle spalle dello sloveno Zan Celar cresciuto nelle giovanili della Roma (e poi passato alla Cremonese).

DIRETTA/ Lazio Monza (risultato finale 1-0): rientra Immobile, Sarri secondo!

Da valutare appunto il Monza: sarà un 3-4-2-1 per Palladino, volendo pensare ai titolari in campo possiamo ipotizzare Di Gregorio tra i pali con Marlon, Caldirola e Izzo a fare i tre difensori. In mediana ecco Rovella e Pessina, che pure potrebbero lasciare spazio a Filippo Ranocchia o Valoti; Ciurria e Carlos Augusto sarebbero i laterali ad accompagnare l’azione del centrocampo (con l’alternativa D’Alessandro), poi Colpani e Caprari (con l’alternativa Samuele Vignato) possono essere i trequartisti a supporto di Dany Mota, che se la gioca con Petagna e Gytkjaer.











© RIPRODUZIONE RISERVATA