Diretta Lipsia Bruges/ Streaming video tv: Marsch deve vincere (Champions League)

DIRETTA LIPSIA BRUGES: I TEDESCHI RIPARTONO?

Lipsia Bruges, che verrà diretta dall’arbitro sloveno Slavko Vincic, va in scena alla Red Bull Arena martedì 28 settembre, con calcio d’inizio alle ore 21:00. Nella seconda giornata del gruppo A di Champions League 2021-2022 va a caccia di riscatto il Lipsia, che dopo la sconfitta roboante dell’Etihad ha se non altro rialzato la testa in Bundesliga (l’avvio di campionato non è stato dei migliori) e adesso sa di non poter sbagliare questo match interno, perchè superare il girone appare complicatissimo viste le avversarie e i margini di errore sono ridotti al minimo.

Una di queste è il Psg, clamorosamente fermato dal Bruges all’esordio: un pareggio interno che ha dato grande fiducia ai belgi, ma ora naturalmente bisognerà provare a replicare e anche ottenere un punto in Germania potrebbe essere un risultato utile, se non altro per esplorare la possibilità di ripartire dall’Europa League. Aspettando che la diretta di Lipsia Bruges si giochi, proviamo a capire in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco della Red Bull Arena, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA LIPSIA BRUGES STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lipsia Bruges sarà disponibile sui canali della pay per view del satellite: a meno che non possediate un abbonamento al pacchetto Calcio dovrete procedere all’acquisto del match, che è trasmesso sul canale Sky Sport 257. In assenza di un televisore, i clienti avranno accesso alla diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi e si può attivare su dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI LIPSIA BRUGES

Jesse Marsch deve rinunciare a Angelino per Lipsia Bruges: nel suo 3-4-2-1 l’esterno sinistro di centrocampo dovrebbe allora essere a tutti gli effetti Szoboszlai, che giocherà al fianco di Laimer e Kampl in una mediana che prevede anche Mukiele da laterale a destra, mentre faranno un passo avanti Forsberg e Nkunku che appoggeranno André Silva, favorito su Yussuf Poulsen come centravanti. Davanti al portiere Gulacsi agiranno invece Klostermann, Gvardiol e Orban: qui, non dovrebbero esserci troppi dubbi. Il Bruges di Philippe Clement è in campo con un 4-3-2-1 nel quale Hendry e Nsoki proteggono il portiere Mignolet, poi avremo Clinton Mata e Sobol sulle corsie laterali mentre nella zona mediana del campo Balanta sarà supportato dalle due mezzali Rits e Vanaken, attenzione a quest’ultimo particolarmente efficace anche in zona gol. Alle spalle del centravanti, ecco Sowah e Lang; tuttavia potrebbe abbassare la sua posizione De Ketelaere, così da far giocare Bas Dost davanti a tutti.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Lipsia Bruges sono a disposizione le quote fornite dall’agenzia Snai: un rapido sguardo su quanto proposto dal bookmaker ci dice che il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 1,45 volte quanto messo sul piatto, il segno X che regola il pareggio porta in dote 4,75 volte la giocata mentre con il segno 2, sul quale puntare per il successo degli ospiti, vale 6,25 volte l’importo che avrete scelto di investire.



