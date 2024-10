DIRETTA LIPSIA LIVERPOOL: TEDESCHI CON L’ACQUA ALLA GOLA!

Siamo quasi arrivati alla diretta Lipsia Liverpool, partita che alle ore 21:00 di mercoledì 23 ottobre 2024 si gioca presso la Red Bull Arena per la terza giornata di Champions League 2024-2025. È una bella sfida tra due ottime squadre, ma il Lipsia è partito male: i risultati non hanno premiato la squadra tedesca che, dopo aver perso di misura sul campo dell’Atletico Madrid, è caduta in casa contro la Juventus nonostante fosse in vantaggio e in superiorità numerica. Diciamo dunque che il Lipsia non avrebbe demeritato per le prestazioni ma ha avuto poca fortuna; ora arriva un’altra partita alla Red Bull Arena per provare a sbloccarsi, ma l’avversario è tosto.

Il Liverpool in Champions League ha finora battuto due squadre italiane: prima il blitz di San Siro contro il Milan, poi il 2-0 interno al Bologna che ha comunque lottato. Per Arne Slot il cammino ad Anfield è iniziato alla grande: c’è anche il primo posto in Premier League, confermato grazie al 2-1 contro il Chelsea. Adesso noi aspettiamo che la diretta Lipsia Liverpool prenda il via perché la partita di Champions League promette davvero scintille, nelle ore che ci separano dal calcio d’inizio facciamo qualche valutazione sulle scelte da parte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA LIPSIA LIVERPOOL STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per quanto riguarda l’appuntamento con la diretta Lipsia Liverpool in tv, dovrete essere abbonati alla televisione satellitare perché la partita della terza giornata di Champions League viene fornita soltanto sui canali di Sky Sport, con l’emittente che mette a disposizione come di consueto il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi ed è attivabile con l’applicazione Sky Go su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. Per quanto riguarda la mobilità, sempre in abbonamento è utilizzabile anche la piattaforma Now Tv.

LIPSIA LIVERPOOL: LE PROBABILI FORMAZIONI

Nella diretta Lipsia Liverpool Marco Rose dovrà fare a meno di Raum e Schlager; davanti a Gulacsi ripropone Lukeba, Orban e Klostermann mentre potrebbe affidarsi a Henrichs per la corsia sinistra di centrocampo (con Geertruida a destra), in mezzo invece è importante aver ritrovato Kampl che potrebbe essere schierato titolare al fianco di Haidara, mentre Baumgartner è in ballottaggio, ma partendo dietro nelle gerarchie, con Xavi Simons che agirebbe sulla trequarti, affiancato da Sesko che si può abbassare oppure a supporto dello sloveno e di Openda, naturalmente anche lui titolare per questa partita.

Solito 4-2-3-1 per Slot nella diretta Lipsia Liverpool: out Alisson e Harvey Elliott, Kelleher in porta con Van Dijk e uno tra Ibrahima Konaté e Joe Gomez a protezione, Alexander-Arnold e Robertson sono i due terzini a meno di turnover (pronto Tsimikas a sinistra), in mezzo al campo dovrebbe esserci la conferma per Gravenberch e Curtis Jones (ma occhio a Mac Allister) con una linea di trequarti nella quale il ballottaggio è quello consueto a sinistra tra Luis Diaz e Gakpo, a meno che ovviamente si giochi con l’olandese da finto centravanti anche se qui Darwin Nuñez e Diogo Jota sono davanti, poi ci sarà Salah a destra.

QUOTE E PRONOSTICO LIPSIA LIVERPOOL

Une breve incursione nelle quote Snai per la diretta Lipsia Liverpool ci dice che i Reds partono favoriti anche in trasferta: abbiamo infatti un valore che corrisponde a 1,85 volte la giocata sul segno 2, che regola la vittoria del Liverpool, mentre il segno 1 per l’affermazione del Lipsia vi permetterebbe di intascare una somma che ammonta a 3,80 volte quella che sarà la posta in palio. Infine il segno X, sul quale bisognerà puntare per il pareggio, con questo bookmaker porta in dote una vincita che equivale a 4,00 volte l’importo messo sul piatto.