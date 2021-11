Diretta Lipsia Psg/ Streaming video tv: Pochettino vuole conferme (Champions League)

DIRETTA LIPSIA PSG: TEDESCHI QUASI ELIMINATI!

Lipsia Psg, partita che viene diretta dall’arbitro svedese Andreas Ekberg, va in scena alla Red Bull Arena per la 4^ giornata nel gruppo A di Champions League 2021-2022. Un dentro o fuori per i tedeschi: all’andata il Lipsia ha lottato ma è uscito sconfitto dal Parco dei Principi, dunque è rimasto a 0 punti e sostanzialmente è quasi eliminato dalla competizione, ma rischia fortemente di non raggiungere nemmeno il traguardo minimo dell’Europa League avendo perso anche contro il Bruges, in un girone di ferro nel quale non si potevano proprio regalare punti.

Diretta Real Madrid Shakhtar/ Streaming video tv: l'anno scorso colpaccio ucraino

Il Psg va a caccia di una vittoria esterna che possa confermare il primo posto, in attesa di difenderlo contro il Manchester City; non tutto è oro quel che luccica sotto la Torre Eiffel, ma la corazzata di Mauricio Pochettino comanda anche in Ligue 1 (con qualche affanno) e dunque per ora le cose stanno andando in maniera positiva. Vedremo cosa succederà nella diretta di Lipsia Psg, intanto però possiamo fare qualche considerazione sulle scelte che opereranno i due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

Diretta Milan Porto/ Streaming video tv: stasera sarà l'undicesimo testa a testa

DIRETTA LIPSIA PSG STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lipsia Psg è disponibile sui canali della televisione satellitare: in questo caso dunque l’appuntamento sarà riservato a tutti gli abbonati, che naturalmente potranno seguire la partita anche in mobilità sfruttando l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi. La diretta streaming video viene garantita anche dalla piattaforma Infinity Plus, che da quest’anno segue la Champions League: anche qui servirà essere clienti del broadcaster.

PROBABILI FORMAZIONI LIPSIA PSG

Difesa decimata per Jesse Marsch in Lipsia Psg: senza Klostermann e Halstenberg il tecnico statunitense si affiderà ancora a Simakan che affiancherà Gvardiol e Orbán, con Gulácsi a difendere la porta e un centrocampo nel quale Laimer potrebbe tornare titolare al posto di Aidara, confermando Kampl (in ballottaggio con Tyler Adams) e i due esterni che saranno Mukiele e Angeliño. Davanti invece Nkunku si allarga a destra e Szoboszlai a sinistra, la prima punta sarà André Silva – che tornerebbe titolare – in vantaggio su Yussuf Poulsen.

Risultati Champions league, Classifica/ Diretta gol live: serata decisiva per Psg

Nel Psg continua il calvario di Sergio Ramos, ma sono fuori anche Leandro Paredes e Verratti: a centrocampo allora occasione per Wijnaldum che però deve vincere la concorrenza di Ander Herrera, con Idrissa Gueye e Danilo Pereira che potrebbero essere confermati. In porta Gigio Donnarumma va verso la panchina, dovrebbe giocare Keylor Navas con Marquinhos e Kimpembe centrali e Kehrer e Nuno Mendes che agiranno come terzini; poi il tridente offensivo nel quale Mbappé dovrebbe tornare titolare, dunque Messi largo a destra e Neymar a sinistra ma con l’alternativa Icardi, che potrebbe far rifiatare uno dei tre big.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato un pronostico su Lipsia Psg, quindi possiamo subito andare a vedere cosa proponga il bookmaker per questa partita di Champions League. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare 2,90 volte la cifra messa sul piatto, mentre l’eventualità del pareggio (regolata dal segno X) porta in dote una vincita corrispondente a 3,75 volte la vostra giocata; il segno 2, per il successo degli ospiti, ha un valore che ammonta a 2,25 volte l’importo investito.



© RIPRODUZIONE RISERVATA