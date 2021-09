Video/ PSG Manchester City (2-0): highlights e gol, Messi incanta il Parc des Princes

Ancora a punteggio pieno in Ligue 1 dopo le prime otto giornate, senza avversari in grado di impensierirlo in patria, il PSG era atteso al varco dal Manchester City che aveva il compito di misurare la febbre alla corazzata di mister Pochettino, ancora alla ricerca di una sua dimensione in Champions League. Dal Parco dei Principi è arrivata una risposta più che confortante per i transalpini che liquidano i campioni d’Inghilterra liquidati con un 2-0 e si riprendono la vetta del gruppo A a pari punti con il Club Brugge, una delle rivelazioni di questa fase a gironi che non sta lesinando sorprese e colpi di scena (vedi l’impresa dello Sheriff Tiraspol in casa del Real Madrid).

A inizio gara i difensori di Guardiola si preoccupano di marcare solamente Messi, Mbappé e Neymar, nessuno si cura di Gueye che butta giù la porta di Ederson con un siluro che va a infilarsi proprio sotto l’incrocio dei pali. Successivamente arriva anche la Dea Bendata a dare una mano ai parigini con la doppia traversa scheggiata da Sterling e Bernardo Silva nella stessa punizione, al resto ci pensa Donnarumma che fa buona guardia su Joao Cancelo, Ruben Dias, De Bruyne e Mahrez, tutti stoppati dal gigante di Castellammare di Stabia. Ma il sipario non poteva calare senza l’assolo dell’interprete più atteso: Leo Messi non poteva scegliere uno scenario più prestigioso per segnare il suo primo gol con la maglia del PSG. Rapidissimo scambio con Mbappé e boom, palla in rete, fine dei giochi, applausi a scena aperta, bene, bravo, bis. E il PSG supera l’esame a pieni voti.

VIDEO PSG MANCHESTER CITY 2-0, LE DICHIARAZIONI

Un esordio in Champions League da ricordare per Gigio Donnarumma che si toglie un’altra grande soddisfazione dopo averci regalato l’Europeo a suon di parate: “Erano anni che aspettavo questo momento, oggi ho finalmente realizzato il mio sogno e non potrei essere più contento. Quando sono entrato sul terreno di gioco, accompagnato dalle note dell’inno, ho provato una gioia immensa, il mio primo pensiero va a tutte le persone – i miei genitori, la mia ragazza in primis – che mi sono sempre state vicine e hanno fatto sì che tutto ciò si avverasse. Ultimamente non è stato un bel periodo ma l’ho superato brillantemente grazie a loro, sono davvero fortunato ad avere una famiglia semplicemente fantastica. Giocare con tutti questi campioni è semplicemente meraviglioso, ti aiutano tantissimo a crescere, colgo l’occasione per fare i complimenti a Leo, sapevamo tutti che era un fenomeno e non aveva nulla da dimostrare. Come reagisco alle critiche? Con una risata, ogni volta che apro il telefono ne leggo di tutti i colori, io mi trovo bene qui, sono molto felice di essere a Parigi, sento che faremo grandi cose”.

Il primo gol di Leo Messi con la maglia del PSG è finalmente arrivato per la gioia dei tifosi transalpini e dei proprietari sceicchi che hanno speso una fortuna per portarlo in Francia: “Battere il Manchester City, tra i favoriti per la vittoria finale, è sempre bello, ma soprattutto era fondamentale dopo aver pareggiato con il Brugge. Avevo tanta voglia di giocare visto che ero sceso in campo poche volte finora e quasi mai al Parco dei Principi, sto assimilando gli schemi e mi trovo sempre meglio con i nuovi compagni. Il rapporto con Neymar e Mbappé? Migliora ogni giorno, continuando a giocare insieme troveremo il giusto feeling, sono certo che cresceremo tantissimo sia a livello di gioco che di personalità”.

VIDEO PSG MANCHESTER CITY 2-0, IL TABELLINO

PSG-MANCHESTER CITY 2-0 (1-0)

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes; Herrera, Gueye (90′ Danilo), Verratti (78′ Wijnaldum); Messi, Mbappé, Neymar. All. Mauricio Pochettino.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Ruben Dias, Laporte, Joao Cancelo; Bernardo Silva, Rodri, De Bruyne; Mahrez, Grealish (68′ Foden), Sterling (78′ Gabriel Jesus). All. Josep Guardiola.

ARBITRO: Carlos del Cerro Grande (ESP).

AMMONITI: 24′ Joao Cancelo (P), 39′ De Bruyne (MC), 77′ Verratti (P).

RECUPERO: 4′ pt, 4′ st.

MARCATORI: 8′ Gueye (P), 74′ Messi (P).

