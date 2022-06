DIRETTA LITUANIA TURCHIA/ Video streaming tv: non ci sono precedenti ufficiali

DIRETTA LITUANIA TURCHIA: I TESTA A TESTA

La diretta di Lituania Turchia rappresenta un inedito assoluto. Nei 30 anni passati da quando il Paese Baltico ha conosciuto l’indipendenza dall’Unione Sovietica non c’è mai stata occasione per un incrocio tra queste due nazionali: il match di Nations League allora sarà comunque un appuntamento con la storia per le due federazioni. Intanto però possiamo notare come la differenza sia netta: oggi Lituania e Turchia sono avversarie nella Lega C ma la nazionale turca è composta da giocatori che nella maggior parte dei casi sono impegnati nei principali campionati europei.

Basti pensare che, secondo le stime fornite dal sito specializzato Transfermartk, il calciatore più prezioso nella rosa della Lituania è Edgaras Utkus, difensore centrale nato nel 2000 che vale 800 mila euro: gioca nel Cercle Brugge in Belgio e potrebbe ambire a una squadra che gli permetta di essere protagonista a un livello più alto, ma intanto è niente in confronto a Caglar Soyuncu (classe ’96) che gioca nel Leicester ed è titolare in Premier League, ha un valore di 45 milioni di euro e attualmente è il calciatore più prezioso nella rosa turca. Una differenza sostanziale che si dovrebbe vedere anche oggi in campo, ma vedremo quello che ci dirà la diretta di Lituania Turchia… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA LITUANIA TURCHIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lituania Turchia non è una di quelle che sono fornite dai nostri canali: esiste una copertura televisiva per alcune partite della Nations League in corso, ma ovviamente riguarda i match della Lega A. Per le sfide delle Leghe minori non sarà a disposizione nemmeno un servizio di diretta streaming video di Lituania Turchia; per le informazioni utili consigliamo quindi di visitare il sito ufficiale della federazione europea (www.uefa.com) e le relative pagine presenti sui social network, in particolar modo gli account di Facebook e Twitter.

LITUANIA TURCHIA: OSPITI NETTAMENTE FAVORITI!

Lituania Turchia sarà diretta dall’arbitro serbo Novak Simovic: lo stadio LFF di Vilnius ospita, alle ore 20:45 di martedì 7 giugno, la partita valida per la seconda giornata della Nations League 2022-2023. Siamo nel gruppo 1 della Lega C: gli ospiti sono clamorosamente favoriti per la vittoria, all’esordio la Turchia ha battuto 4-0 le Far Oer e ha dimostrato di poter tornare agilmente in Lega B, dove era fino a poco fa prima della retrocessione. Turchia che, tuttavia, deve ritrovare la giusta condizione: agli Europei ha deluso e ora dovrà ricostruire con raziocinio e progettualità.

La Lituania ovviamente naviga a vista, nel senso che l’obiettivo è quello di provare a migliorare i suoi risultati senza troppi affanni; evitare la retrocessione in Lega D sarebbe un buon punto di partenza ma intanto i baltici hanno già perso in casa contro il Lussemburgo, e dunque le cose si sono immediatamente complicate. Aspettando che la diretta di Lituania Turchia prenda il via proviamo a vedere, in queste ore che abbiamo a disposizione, in che modo i due allenatori potrebbero presentare la loro rispettiva nazionale, leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

PROBABILI FORMAZIONI LITUANIA TURCHIA

Possiamo prevedere delle modifiche nella diretta Lituania Turchia? Potrebbe farne Valdas Ivanauskas, che in difesa lascerà le cose come stanno (Utkus e Satkus davanti al portiere Setkus, Baravykas e Barauskas terzini) ma potrebbe cambiare qualcosa sulla trequarti, dove Dolznikov e Kruzikas sono candidati a ottenere le maglie di Novikovas e Lasickas, ancora favoriti ma insidiati tanto quando Golubickas lo è da Petkevicius. Come prima punta, Augustinas Klimavicius è in vantaggio; in mezzo al campo Slivka e Megelaitis vanno entrambi per la conferma anche per stasera.

Stefan Kuntz ha adottato il 4-4-2: Muldur-Cengiz Under e Kadioglu-Akturkoglu le due catene laterali, ma qui sia Ridvan Yilmaz che Akgun sono delle valide alternative. Soyuncu e Demiral proteggeranno il portiere Cakir, con Ayhan che si gioca una maglia al centro della difesa; Calhanoglu e Tokoz sono insidiati dal solito Kokçu per la zona mediana (soprattutto il secondo), anche Salih Ozçan potrebbe avere un posto come titolare così come Serdar Dorsun nel tandem offensivo, sostituendo uno tra Enes Unal e Dervisoglu.

QUOTE E PRONOSTICO

Diamo subito uno sguardo alle quote che l’agenzia Snai ha fornito per un pronostico sulla diretta Lituania Turchia, la partita di Nations League. Il segno 1 che identifica la vittoria della nazionale di casa ha un valore che corrisponde a 10,00 volte quanto messo sul piatto; per il segno X, sul quale puntare per il pareggio, la vincita con questo bookmaker equivarrebbe a 5,25 volte la vostra giocata mentre il segno 2, che regola l’opzione dell’affermazione ospite, porta in dote un importo che ammonta a 1,28 volte quello che avrete scelto di investire per questa partita.











