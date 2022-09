DIRETTA/ Liverpool Ajax video streaming tv: ad Anfield dirige Artur Dias

DIRETTA LIVERPOOL AJAX: L’ARBITRO

Sarà Artur Dias a occuparsi della diretta di Liverpool Ajax: ad Anfield arriva il direttore di gara portoghese, ormai avvezzo ad arbitrare in un contesto di Champions League. Con lui in campo ci saranno gli assistenti Rui Tavares e Paulo Soares; poi il quarto uomo Antonio Nobre, con Tiago Martins che si occuperà del Var e Luis Godinho invece responsabile dell’Avar. Artur Soares Dias, 43 anni, ha debuttato al massimo livello nel 2004; per lui questa sera si tratta dell’esordio nella fase a gironi dell’attuale Champions League, ad agosto lo avevamo visto in due partite dei preliminari del torneo (Stella Rossa Pyunik e Viktoria Plzen Qarabag, rispettivamente terzo turno e playoff) nelle quali aveva avuto un dato complessivo di 11 ammonizioni e un’espulsione.

DIRETTA/ Napoli Liverpool (risultato finale 4-1): serata storica per i partenopei

A giugno Artur Dias aveva arbitrato Ungheria Portogallo, partita vinta dai magiari (che poi si sarebbero ripetuti con un clamoroso 4-0 a Wembley, nel girone in cui gioca anche l’Italia) con il direttore di gara lusitano a comminare 5 ammonizioni e il rigore che, trasformato da Dominik Szoboszlai al 66’ minuto, ha dato alla nazionale guidata da Marco Rossi una vittoria importantissima. Ora si tratta di scoprire come questo arbitro si comporterà nell’esordio stagionale in Champions League… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA/ Ajax Rangers (risultato finale 4-0): Bergwijn cala il poker

DIRETTA LIVERPOOL AJAX STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Liverpool Ajax sarà riservata ai clienti Sky, che potranno seguire la partita di Champions League sui canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 254. La diretta streaming video sarà invece garantita da Sky Go, ma anche sulle piattaforme Now TV e Infinity + per i rispettivi abbonati.

LIVERPOOL AJAX: KLOPP IN CERCA DI RISCATTO!

Liverpool Ajax, diretta dall’arbitro portoghese Artur Soares Dias presso lo stadio di Anfield Road, naturalmente a Liverpool, si giocherà con fischio d’inizio alle ore 21.00 italiane (le 20.00 locali) di questa sera, martedì 13 settembre 2022, per la seconda giornata del girone A di Champions League, nel quale dovremo invece aspettare domani per vedere in azione il Napoli. La diretta di Liverpool Ajax diventa delicatissima per i Reds di Jurgen Klopp proprio a causa della batosta 4-1 incassata settimana scorsa a Napoli, dalla quale il Liverpool deve immediatamente rialzarsi se non vuole mettere clamorosamente a rischio la qualificazione per gli ottavi.

Diretta/ Napoli Liverpool Youth League (risultato finale 1-2): sconfitta con onore!

L’Ajax invece arriva a Liverpool con la forza di chi ha cominciato alla grande, battendo per 4-0 i Rangers Glasgow nella prima giornata. Questa è (almeno sulla carta) la partita in assoluto più difficile del girone per gli olandesi, ma l’Ajax ci arriva consapevole delle proprie capacità e sapendo che pure un pareggio potrebbe essere un passo avanti di notevole valore sulla strada verso gli ottavi di Champions League. Che cosa ci dirà quindi la diretta di Liverpool Ajax?

PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL AJAX

Andiamo adesso a scoprire quali potrebbero essere le probabili formazioni della diretta Liverpool Ajax. Jurgen Klopp dovrebbe schierare i padroni di casa secondo il classico modulo 4-3-3, con questi possibili undici titolari: Alisson in porta; davanti a lui in difesa Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk e Robertson da destra a sinistra; nel terzetto di centrocampo ci aspettiamo titolari Elliot, Fabinho e Milner, così come Salah, Nunez e Luis Diaz dovrebbero giocare dal primo minuto in attacco.

La replica dell’Ajax dovrebbe passare tramite uno speculare modulo 4-3-3, nel quale i titolari ad Anfield potrebbero essere i seguenti undici: Pasveer in porta; nella difesa a quattro Rensch, Timber, Bassey e Blind da destra a sinistra; a centrocampo invece il terzetto formato da Berghuis, Alvarez e Taylor; infine il tridente d’attacco dell’Ajax dovrebbe essere composto da Tadic, Kudus e Bergwijn.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico sulla diretta Liverpool Ajax in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Gli inglesi partono nettamente favoriti e il segno 1 è di conseguenza quotato a 1,53, mentre poi si sale a quota 4,75 in caso di pareggio per il segno X e fino a 5,25 volte la posta in palio sul segno 2 qualora dovesse vincere l’Ajax.

© RIPRODUZIONE RISERVATA