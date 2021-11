Diretta Liverpool Atletico Madrid/ Streaming video tv: big match! (Champions League)

DIRETTA LIVERPOOL ATLETICO MADRID: CHE INCROCIO AD ANFIELD!

Liverpool Atletico Madrid verrà diretta dall’arbitro olandese Danny Makkelie, alle ore 21:00 di mercoledì 3 novembre: grande fascino ad Anfield per la 4^ giornata nel gruppo B di Champions League 2021-2022. Osserva con attenzione anche il Milan: due settimane fa i Reds hanno fatto un favore ai rossoneri, vincendo 3-2 al Wanda Metropolitano una partita splendida che ha lanciato Jurgen Klopp a punteggio pieno in classifica, e per contro lasciato i Colchoneros a 4 punti, dunque con una situazione che per la qualificazione agli ottavi è parecchio ingarbugliata.

Diego Simeone sa bene di dover centrare una vittoria qui, perchè anche il pareggio (comunque risultato positivo) potrebbe non bastare: certo l’Atletico resta padrone del suo destino ma poi dovrà andare al Do Dragao e dunque rischia, vista la solidità casalinga del Porto, di non superare il girone: difficile insomma, ma vedremo cosa succederà nella diretta di Liverpool Atletico Madrid aspettando la quale possiamo fare le nostre solite considerazioni circa le scelte operate dai due allenatori, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni.

DIRETTA LIVERPOOL ATLETICO MADRID STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Liverpool Atletico Madrid è disponibile sui canali della televisione satellitare: in questo caso dunque l’appuntamento sarà riservato a tutti gli abbonati, che naturalmente potranno seguire la partita anche in mobilità sfruttando l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi. La diretta streaming video viene garantita anche dalla piattaforma Infinity Plus, che da quest’anno segue la Champions League: anche qui servirà essere clienti del broadcaster.

PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL ATLETICO MADRID

Non dovrebbero esserci troppe sorprese in Liverpool Atletico Madrid: non da parte dei Reds, con Klopp che ripropone Matip al fianco di Van Dijk e ha ritrovato Alexander-Arnold, titolare a destra con Robertson sull’altro versante. In porta ci sarà Alisson, a centrocampo Jordan Henderson dovrebbe fare il regista con Naby Keita e uno tra Oxlade-Chamberlain e Curtis Jones sulle mezzali, poi il classico testa a testa tra Diogo Jota e Roberto Firmino per completare il tridente con Salah e Sadio Mané.

Simeone perde Griezmann, che è squalificato: senza il Petit Diable avremo allora Joao Felix ad affiancare Angel Correa sulla trequarti, nel 3-4-2-1 che lascia Luis Suarez unica punta. In mezzo al campo può tornare titolare Hector Herrera che è in competizione con De Paul, mentre va verso la conferma capitan Koke così come i due laterali Trippier e Ferreira Carrasco (ma a sinistra se la gioca anche Renan Lodi); la difesa sarà formata da Savic, José Gimenez e Hermoso a protezione di Oblak, con Felipe prima alternativa.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato un pronostico su Liverpool Atletico Madrid, quindi possiamo subito andare a vedere cosa proponga il bookmaker per questa partita di Champions League. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare 1,65 volte la cifra messa sul piatto, mentre l’eventualità del pareggio (regolata dal segno X) porta in dote una vincita corrispondente a 4,00 volte la vostra giocata; il segno 2, per il successo degli ospiti, ha un valore che ammonta a 5,00 volte l’importo investito.

