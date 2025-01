DIRETTA LIVERPOOL LILLE (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Con la diretta Liverpool Lille stiamo per tornare a occuparci dei Reds che stanno dominando la stagione: è sempre utile fare un riassunto per rendersi davvero conto del grande lavoro che sta operando Arne Slot, chiamato a sostituire un mostro sacro come Jurgen Klopp. Ebbene: il Liverpool è primo in campionato con una sconfitta, 17 risultati utili consecutivi e 6 punti di vantaggio su Arsenal e Nottingham Forest dovendo anche recuperare una partita. In Champions League come già detto sono sei vittorie in altrettante partite e gli ottavi ormai archiviati, e soprattutto una porta inviolata da 537 minuti dopo il gol lampo di Christian Pulisic in un match vinto in rimonta contro il Milan.

DIRETTA/ Nottingham Forest Liverpool (risultato finale 1-1): pari al City Ground! (14 gennaio 2025)

Numeri straordinari, e non è certo finita qui: in FA Cup l’esordio comunque malleabile ha portato in dote un 4-0 all’Accrington, in Coppa di Lega ci sono tutte le possibilità di volare in finale ribaltando lo 0-1 subito a Londra dal Tottenham. Tanto di cappello a Slot per questo grande passo: questa sera arriverà la settima meraviglia europea? Attenzione al Lille che è squadra assolutamente da non sottovalutare, noi mettiamoci comodi perché finalmente si gioca e dunque possiamo dare il via alla diretta Liverpool Lille! (agg. di Claudio Franceschini)

Video Liverpool Manchester United (2-2)/ Gol e highlights: Diallo riprende i Reds! (Premier, 5 gennaio 2024)

LIVERPOOL LILLE IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

Solo sui canali di Sky Sport sarà disponibile la diretta Liverpool Lille in tv; ne consegue che la diretta streaming video sarà per gli abbonati grazie a Sky Go o Now TV.

LIVERPOOL LILLE: UNA BELLA SERATA AD ANFIELD

Anfield ospiterà alle ore 21.00 italiane di stasera la diretta Liverpool Lille e sicuramente ci sarà divertirsi, come sempre quando scendono in campo i Reds, capolista solitaria del girone unico della nuova Champions League con sei vittorie in altrettante partite giocate nei mesi scorsi. Un cammino trionfale che di fatto certamente porterà gli inglesi agli ottavi, ma l’obiettivo naturalmente è quello di sigillare già al termine della diretta Liverpool Lille la certezza di evitare i playoff, per fare festa davanti ai propri tifosi.

DIRETTA/ Liverpool Manchester United (risultato finale 2-2): pari di Diallo! (Premier League 5 gennaio 2024)

Attenzione però a sottovalutare il Lille, che senza dubbio è stata una delle migliori realtà dell’autunno in rapporto alle aspettative di inizio stagione. Per informazioni chiedere alle due squadre di Madrid, entrambe sconfitte dai transalpini, che di conseguenza hanno praticamente opzionato un posto ai playoff, ma possono provare a sognare ancora più in grande. Certo, fare risultato ad Anfield sarà difficile, ma il Lille ci potrà provare con la serenità di chi nulla ha da perdere e potrebbe scrivere la storia: siamo quindi davvero curiosi di seguire le emozioni della diretta Liverpool Lille…

PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL LILLE

Analizziamo adesso alcune notizie sulle probabili formazioni per la diretta Liverpool Lille, tenendo presente che Slot ha indisponibile Gomez e anche Jota acciaccato, ma resta comunque altissima la qualità nel 4-3-3 dei Reds. L’elenco dei possibili titolari comincia infatti con il portiere Alisson; i quattro difensori da destra a sinistra dovrebbero essere Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk e Tsimikas; a centrocampo indichiamo il terzetto formato da Gravenberch, Jones e Mac Allister; tridente di lusso in attacco, con Salah a destra, la prima punta Núñez e infine come ala sinistra Gakpo.

Bisogna dire però che l’elenco degli indisponibili è più lungo per il Lille, una complicazione per una partita già di per sé molto difficile per i francesi. Come modulo indichiamo il 4-2-3-1, quanto ai titolari ecco invece tra i pali Chevalier; la retroguardia a quattro con Meunier, Diakité, Alexsandro e Ismaily da destra a sinistra; in mediana sarà fondamentale il ruolo di André e Bouaddi, mentre qualche metro più avanti avremo Bakker, Cabella e Sahraoui, sulla linea della trequarti a supporto di David.

PRONOSTICO E QUOTE SONO CHIARI

Il pronostico sulla diretta Liverpool Lille non ci regala grandi sorprese, perché i Reds sono nettamente favoriti secondo le quote Snai. Il segno 1 di conseguenza varrebbe appena 1,28 volte la posta, mentre è già succosa quota 6,00 in caso di segno X; infine, un colpaccio francese è quotato a 9,00 volte la giocata.