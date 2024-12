VIDEO MANCHESTER CITY MANCHESTER UNITED, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

All’Etihad Stadium il Manchester United si aggiudica il derby sconfiggendo il Manchester City per 2 a 1 in trasferta ed in rimonta nel giro di un paio di minuti. Nel primo tempo la sfida comincia in maniera abbastanza equilibrata sebbene i Red Devils perdano per infortunio Mount, rimpiazzato da Mainoo verso il 14′.

I Citizens crescono rendendosi pericolosi con Foden al 21′ e sbloccano il punteggio poi al 36′ con un colpo di testa di Gvardiol su assist di De Bruyne. Di nuovo Foden ci riprova al 45’+4′ venendo disinnescato da Onana. Nel secondo tempo gli uomini del tecnico Amorim ripartono con un atteggiamento più affressivo rispetto a quanto visto in precedenza forzando Ederson alla parata sul tentativo di testa di Diallo al 63′ e si lamentano col direttore di gara al 64′ quando Hojlund rimane a terra dolorante reclamando un presunto fallo non assegnato.

Nel finale capitan Bruno Fernandes calcia largo al 75′ e ripristina l’equilibrio all’88’ trasformando il calcio di rigore concesso per l’intervento irregolare di Matheus Nunes effettuato nei confronti Diallo. Proprio lo stesso Diallo completa la rimonta realizzando la rete del vantaggio al 90′ sull’assist in profondità di Lisandro Martinez.

VIDEO MANCHESTER CITY MANCHESTER UNITED: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS