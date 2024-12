DIRETTA LIVERPOOL LEICESTER, REDS FAVORITISSIMI

Con la diretta Liverpool Leicester si chiude il tradizionale boxing day della Premier League 2024 il 26 dicembre. Alle ore 21 la capolista, il temibile ed imbattuto dalla quarta giornata Liverpool di Arne Slot e Momo Salah affronterà il Leicester, che si trova invece a lottare nei bassifondi della zona retrocessione. I reds sembrano procedere a vele spiegate verso la vittoria di un titolo che manca da ormai quattro anni, cannibalizzato dal City di Pep Guardiola. Ma con i citizens in crisi gli unici in grado di fare una timida opposizione a Salah e i suoi sembrerebbero essere Chelsea e Arsenal, che però si attestano rispettivamente a quattro e sei punti di distanza dal Liverpool, che ha anche una partita in meno.

A provare a mettere i bastoni fra le ruote ai reds ci sarà un vecchio nemico, Ruud Van Nistelrooy, odiato rivale con la maglia del Manchester United che ora si trova sulla scomoda panchina del Leicester. I foxes si trovano infatti quartultimi in Premier con quattordici punti, a soli due punti di distanza dalla zona retrocessione. Gli uomini di Van Nistelrooy vengono da due sconfitte consecutive, subite per mano di Wolves e Newcastle, e fuori dalle mura amiche il bilancio è addirittura peggiore, visto che fuori casa le volpi non vincono da ben cinque partite.

DIRETTA LIVERPOOL LEICESTER, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Liverpool Leicester sarà visibile in diretta su Sky Sport alle ore 21 di giovedì 26 dicembre, che trasmette in esclusiva le gare del massimo campionato inglese. Gli spettatori potranno seguire il match sia tramite i canali Sky Sport Calcio ma anche in streaming tramite l’app Sky Go e la piattaforma NOW TV su smart TV, smartphone e tablet.

LIVERPOOL LEICESTER, LE PROBABILI FORMAZIONI

Il Liverpool, nel 4-3-3 di Arne Slot, schiera Alisson in porta, difeso dai soliti Alexander-Arnold, Quansah, Van Dijk e Gomez. A centrocampo, Gravenberch, Szoboszlai e Jones, dietro il tridente della meraviglie composto dal capocannoniere Salah, Gakpo e Luis Diaz. Diretta/ Liverpool Real Madrid (risultato finale 2-0): la chiude Gakpo! (27 novembre 2024) Il Leicester invece potrebbe optare per un 4-2-3-1 con Hermansen tra i pali, protetto da Justin, Coady, Vestergaard e Kristiansen in difesa. Soumare e Choudhury a centrocampo, mentre El Khannouss, Mavididi e McAteer supportano il capitano Vardy in attacco.

DIRETTA LIVERPOOL LEICESTER, LE QUOTE