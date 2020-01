Diretta Liverpool Manchester United/ Streaming video tv: big match (Premier League)

Liverpool Manchester United, in diretta da Anfield, si gioca alle ore 17:30 di domenica 19 gennaio: grande spettacolo per la 23^ giornata della Premier League 2019-2020. Tocca ai Red Devils provare a fermare la capolista, ormai lanciata verso un titolo che manca da 30 anni: la formazione di Ole Gunnar Solskjaer arriva dal roboante 4-0 al Norwich con il quale continua a inseguire un posto nella prossima Champions League, la distanza da coprire rispetto al quarto posto del Chelsea è di 5 punti ma in questa stagione lo United ha già dimostrato di poter fare la voce grossa con le grandi, fermando lo stesso Liverpool nella partita di andata (e sfiorando la vittoria) e vincendo in trasferta il derby contro il City. I Reds in questo momento possono anche permettersi qualche passo falso: il successo di misura sul campo del Tottenham è stato il dodicesimo consecutivo e il ventesimo totale (in 21 partite), il vantaggio sulla seconda è di 14 punti con una gara in meno ed è tutto apparecchiato per la grande festa. Vedremo però quello che succederà nella diretta di Liverpool Manchester United, aspettando la quale possiamo fare una breve valutazione sulle scelte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Liverpool Manchester United verrà trasmessa sui canali della televisione satellitare: nello specifico dovrete andare su Sky Sport Uno (numero 201 del decoder) e Sky Sport Football (203). Gli abbonati Sky potranno seguire la partita di Premier League anche grazie al servizio offerto da Sky Go, che si può attivare senza costi aggiuntivi su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone per assistere alle immagini in diretta streaming video qualora non ci si possa mettere davanti a un televisore.

PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL MANCHESTER UNITED

Per Liverpool Manchester United Jurgen Klopp potrebbe confermare il 4-2-3-1, modulo con il quale è tornato a giocare e che non utilizzava dai tempi di Dortmund: in questo modo sopperisce alle assenze a centrocampo con la conferma di Henderson e Wijnaldum, e inserisce Oxlade-Chamberlain largo a destra con Sadio Mané dall’altra parte, arretrando Firmino e lasciando Salah a fare il centravanti di riferimento. In difesa invece Joe Gomez resta il favorito per affiancare Van Dijk davanti ad Alisson, con Alexander-Arnold e Robertson che spingeranno sulle corsie laterali come al solito. Ancora tante assenze nel Manchester United, che sarà in campo con un modulo speculare: De Gea in porta, Maguire e Lindelof i due centrali con Wan-Bissaka e Brandon Williams che possono giocare come esterni bassi. Fred e Matic dovrebbero andare a comporre il tandem nella zona mediana, davanti a loro cerca una maglia Daniel James che però dovrebbe scalzare uno tra Mata e Rashford. Anche Greenwood se la gioca, ma Andreas Pereira e Martial restano favoriti.

QUOTE E PRONOSTICO

Sono ovviamente i Reds ad essere favoriti nella diretta di Liverpool Manchester United: il segno 1 che identifica la loro vittoria, secondo l’agenzia di scommesse Snai, vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 1,40 volte quanto messo sul piatto mentre siamo già ad un valore di 7,50 volte la puntata per il segno 2, che regola il successo esterno dei Red Devils. Il pareggio, eventualità regolata dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 4,75 volte quello che avrete investito con questo bookmaker.



© RIPRODUZIONE RISERVATA