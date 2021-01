Diretta Liverpool Manchester United/ Streaming video tv: la super-classica

DIRETTA LIVERPOOL MANCHESTER UNITED: CHE SPETTACOLO!

Liverpool Manchester United, in diretta dallo stadio di Anfield Road alle ore 17.30 italiane (le 16.30 locali) di oggi pomeriggio, domenica 17 gennaio 2021, è sicuramente il piatto forte del turno di Premier League che stiamo vivendo nel weekend, segnando il ritorno del massimo campionato di calcio inglese dopo lo spazio lasciato alla FA Cup. La diretta di Liverpool Manchester United è sempre speciale, perché si tratta della rivalità in assoluto più sentita Oltremanica, rendendo favolosa questa domenica di calcio che ci offrirà anche Inter Juventus. Ad Anfield Road dunque si rinnova una sfida mai banale, che diventa ancora più speciale per le esigenze della classifica, che colloca al primo posto il redivivo Manchester United con 36 punti dopo il recupero disputato in settimana, seconda piazza invece per il Liverpool a quota 33 punti. Cosa chiedere di meglio a questa Liverpool Manchester United di lusso?

DIRETTA LIVERPOOL MANCHESTER UNITED IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Liverpool Manchester United sarà trasmessa naturalmente sui canali di Sky Sport, che detiene i diritti per la Premier League inglese. L’appuntamento sarà per tutti gli abbonati, che potranno mettersi davanti a un televisore oppure usufruire della diretta streaming video che sarà disponibile tramite il sito oppure l’app di Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL MANCHESTER UNITED

Per le probabili formazioni di Liverpool Manchester United, non ci sarà naturalmente nulla da inventare per i due allenatori Jurgen Klopp e Ole Gunnar Solskjaer, che saranno chiamati a mettere in campo ad Anfield Road le rispettive migliori formazioni possibili. La seconda in classifica ospita la capolista nella partita più sentita del calcio inglese: non si può parlare di turnover, esperimenti o novità tattiche. In campo vanno i migliori al netto naturalmente delle assenze obbligate come quella di Van Dijk nella difesa del Liverpool: semmai, staremo a vedere se potranno intervenire delle modifiche significative a partita in corso.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico di Liverpool Manchester United secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. Favoriti i padroni di casa, il segno 1 infatti è quotato a 2,00 mentre poi si sale a quota 3,50 in caso di colpaccio dei Red Devils (naturalmente segno 2) ed infine a 3,75 volte la posta in palio sul segno X, naturalmente in caso di pareggio.



