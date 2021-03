Diretta Livorno Alessandria/ Streaming video tv, tutto facile per Longo?

DIRETTA LIVORNO ALESSANDRIA: LONGO CONTRO I TOSCANI

Livorno Alessandria, diretta dall’arbitro Luca Zufferli, è la partita di Serie C, in programma oggi, giovedi 4 marzo: fischio d’inizio previsto alle ore 15.00. Per i posticipi della 28^ giornata, ecco che il girone A ci propone una sfida davvero intensa, da testa coda della classifica: con la diretta tra Livorno e Alessandria saranno dunque messi in palio punti che risulteranno utilissimi per le due squadre, animate però da obbiettivi ben diversi. Ricordiamo infatti per i padroni di casa ancora l’ultima posizione nella graduatoria del girone A con solo 19 punti e una lunghissima striscia di risultati insoddisfacenti, dove spiccano anche due KO, gli ultimi rimediati contro Renate e Pergolettese. Ospite sarà invece l’Alessandria di Mister Longo, che dopo qualche pareggio di troppo, ha finalmente rialzato la testa e trovato bottino pieno nell’ultimo turno di campionato, a spese della Carrarese. Per i grigiorossi un bel successo che ha rinvigorito lo spogliatoio, impegnato nella scalata alla top five della classifica del girone A. Per i piemontesi per urge oggi replicare e forse contro il fanalino di coda non sarà neppure troppo difficile.

DIRETTA LIVORNO ALESSANDRIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Livorno Alessandria sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare, in questo caso su Sky Sport 252: l’appuntamento è riservato agli abbonati al pacchetto Calcio e rappresenta la grande novità della stagione per la Serie C. Resta ovviamente valida la consueta alternativa del portale Eleven Sports, che già da qualche anno fornisce l’intera gamma delle partite di terza divisione: la visione sarà in diretta streaming video e potrete abbonarvi al servizio oppure acquistare di volta in volta il singolo evento, che prevede un prezzo fisso salvo eccezioni.

PROBABILI FORMAZIONI LIVORNO ALESSANDRIA

Per le probabili formazioni della diretta Livorno Alessandria, ecco che entrambi gli allenatori dovrebbero avere a disposizione rose sufficientemente complete: pure non pare nelle corde di Amelia come di Longo effettuare oggi un ampio turnover. Partendo dai padroni di casa vediamo che i toscani oggi non rinunceranno al classico 4-4-2, dove pure in attacco sarò spazio per Dunickas e uno tra Haoudi e Bueno. Per la mediana a 4 rimangono irrinunciabili al centro Castellano e Buglio, come pure Bussaglia e Mazzarani che invece saranno sull’esterno: in difesa poi dovrebbe essere spazio dal primo minuto per Blondett e Sosa, come anche per Evan’s Allan e Parisi, questi però a guardia delle corsie esterne.

Spazio al 3-5-2 invece per l’11 dell’Alessandria, dove pure Longo dovrebbe riconfermare dal primo minuto in attacco il duo Eusepi-Arrighini, benché pure in panca rimangano valide alternative, come Corazza e Stanco. A centrocampo rimangono titolari sicuri Gazzi, Di Quinzio e Casarini, tutti al centro: in corsia sarà spazio dal primo minuto per Parodi e Celia. Maglie già consegnate poi in difesa, con Prestia, Di Gennaro e Sini, prime scelte del tecnico.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia del big match del girone A certo non abbiamo dubbi nel consegnare ai piemontesi il favore del pronostico. Il portale di scommesse Snai per l’1×2 ha infatti fissato a 2.15 il successo dell’Alessandria, contro il più alto 3.50 segnato per la vittoria del Livorno: il pareggio pagherà la posta a 3.05.

