Diretta Livorno Cremonese/ Streaming video DAZN: labronici condannati (Serie B)

Livorno Cremonese, in diretta dallo stadio Armando Picchi, vale per la 33^ giornata del campionato di Serie B 2019-2020: squadre in campo alle ore 21:00 di venerdì 10 luglio, partita che ormai ha un interesse soltanto per i grigiorossi. Il Livorno infatti è condannato alla Serie C: perdendo la sfida diretta di Trapani ha abbandonato ogni velleità di salvezza, anche solo arrivare a giocarsi i playout richiederebbe recuperare 15 punti in sei giornate, va da sé che anche lo scenario più roseo non contemplerebbe una rimonta simile e allora gli amaranto stanno già pensando a costruire la stagione che verrà. La Cremonese invece è viva, e lo ha dimostrato una settimana fa piegando di misura il Pescara: attualmente la squadra lombarda sarebbe salva e ha anche ottenuto un margine interessante sul terzultimo posto, ora si tratta di evitare anche lo spareggio. Vedremo come andranno le cose nella diretta di Livorno Cremonese, aspettandone l’inizio possiamo leggere le probabili formazioni analizzando nel dettaglio le scelte dei due allenatori.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Livorno Cremonese non sarà trasmessa sui nostri canali: già dallo scorso anno infatti la Serie B è esclusiva (ad eccezione dell’anticipo) della piattaforma DAZN, e dunque solo i suoi clienti avranno accesso a questa partita di campionato che potranno seguire con il consueto utilizzo di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone per la diretta streaming video, oppure in alternativa potranno avvalersi di una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI LIVORNO CREMONESE

Non ci sono squalificati in Livorno Cremonese: Antonio Filippini vuole chiudere con dignità il campionato e punta su un 3-4-3 nel quale dovrebbe tornare Marras, schierato da esterno in luogo di Mazzeo che potrebbe fare la prima punta al posto di Braken. Murilo si gioca la maglia con Marsura per completare il tridente; a centrocampo Porcino agirà a sinistra con Delprato dall’altra parte, in mezzo al campo possibile la conferma per Awua e Davide Agazzi con una difesa nella quale Bogdan, Coppola e Boben proteggeranno il portiere Plizzari. Per Bisoli invece lo schema sarà un 4-3-3: qui Terranova e Ravanelli si piazzano davanti a Ravaglia, Bianchetti e Zortea giocheranno come terzini e il centrocampo sarà a tre, con Valzania da vertice basso e Castagnetti e Gustafson che si dovrebbero disporre sulle mezzali. Davanti, possibilità per Palombi che cerca una maglia: può sfilarla a Daniel Ciofani o posizionarsi sull’esterno al posto del giovane Celar, confermato Parigini mentre Ceravolo è un altro attaccante che se la può giocare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA