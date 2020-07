Diretta Livorno Crotone/ Streaming video Rai: promozione per Stroppa? (Serie B)

Livorno Crotone si gioca in diretta dallo stadio Armando Picchi, e va in scena alle ore 18:45 di venerdì 24 luglio: siamo nella 36^ giornata del campionato di Serie B 2019-2020 e per gli squali può essere l’appuntamento con la promozione diretta, che avverrebbe a quattro anni dalla prima storica salita nella massima serie. Giovanni Stroppa ha mantenuto un vantaggio di 6 punti sullo Spezia con l’ultimo pareggio contro la Salernitana: la doppia sfida diretta con i liguri però è in parità totale e la differenza reti non così troppo favorevole ai rossoblu (al momento 7 gol di margine), dunque diciamo che in caso di vittoria il Crotone dovrà sperare che lo Spezia non faccia altrettanto – sul campo della Cremonese – in generale bisognerà guadagnare almeno un punto per festeggiare con due turni di anticipo. I labronici, sconfitti a Benvento lo scorso venerdì, non sembrano rappresentare un problema: decisamente ultimi, sono già aritmeticamente retrocessi in Serie B. Aspettiamo allora con trepidazione la diretta di Livorno Crotone, nel frattempo possiamo valutare le scelte da parte dei due allenatori leggendo nel dettaglio le probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Trattandosi dell’anticipo del turno, la diretta tv di Livorno Crotone sarà trasmessa su Rai Sport e Rai Sport + e, di conseguenza, sarà un appuntamento in chiaro per tutti ai canali 57 e 58 del vostro telecomando. In assenza di un televisore sarà comunque possibile assistere a questa partita di Serie B tramite il servizio di diretta streaming video che l’emittente di stato mette a disposizione sul sito Rai Play, per visitare il quale non sono previsti costi aggiuntivi. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI LIVORNO CROTONE

In Livorno Crotone Antonio Filippini punta sul 3-5-2 e naturalmente potrebbe operare un po’ di turnover: in porta può andare verso la conferma Matteo Ricci ma Plizzari è in agguato, difesa nella quale si prepara a tornare Matteo Di Gennaro con Boben e Bogdan, poi due laterali a centrocampo che potrebbero essere Morelli e Porcino (o Fremura), Luci sarà il playmaker che si avvarrà della collaborazione di Delprato e Ruggiero schierati sulle mezzali. Davanti Braken e Haoudi potrebbero essere il duo incaricato dei gol, con Murilo e Pallecchi che sono in ballottaggio.

Stroppa conferma ovviamente il 3-5-2: con Simy c’ Messias a formare il tandem offensivo, sulle fasce laterali Mustacchio e Molina sono favoriti (ma Mazzotta se la gioca), in mezzo al campo sempre la regia di Benali con Zanellato e Barberis che agiranno sulle mezzali. Spera in una maglia in mediana Crociata, che però dovrebbe partire dalla panchina; in difesa Curado, Marrone e Golemic dovrebbero formare la canonica linea a tre che proteggerà il portiere e capitano Cordaz, qualche possibilità per Gigliotti ma anche lui dovrebbe essere un’alternativa eventuale per il secondo tempo.



