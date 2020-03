Diretta Livorno Frosinone/ Streaming video DAZN: quasi un testacoda (Serie B)

Livorno Frosinone, in diretta dallo stadio Armando Picchi della città toscana, si giocherà questa sera con fischio d’inizio alle ore 21.00. La ventisettesima giornata del campionato di Serie B è infatti programmato in turno infrasettimanale e Livorno Frosinone sarà quasi un testacoda, dal momento che i toscani ultimi in classifica con 17 punti ospiteranno i ciociari che sono invece secondi a quota 46. Partita dunque senza storia? Attenzione a dare il Livorno per “morto” prima del tempo, perché la vittoria sul campo del Chievo ha riacceso la fiammella della speranza salvezza, che ora i labronici cercheranno di tenere viva con un risultati di prestigio contro il Frosinone. Obiettivo comunque non facile, perché i ciociari arrivano dalla vittoria contro la Salernitana e vogliono naturalmente consolidare la loro preziosa seconda posizione, che a fine campionato varrebbe la promozione diretta in Serie A.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Solo diretta streaming video per Livorno Frosinone, che infatti sarà visibile naturalmente sulla piattaforma DAZN, che per il secondo anno consecutivo è la casa della Serie B. Questa sfida infatti non sarà visibile sul canale 209 di Sky, dunque non possiamo indicarvi una vera e propria diretta tv “classica”, il riferimento sarà appunto DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI LIVORNO FROSINONE

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per Livorno Frosinone. Nessun giocatore squalificato dopo la scorsa giornata, Roberto Breda dovrebbe dare fiducia a chi ha fatto l’impresa al Bentegodi rilanciando le speranze di salvezza del fanalino di coda Livorno, anche se oggi il compito si annuncia ancora più difficile. Situazione invece particolare per il Frosinone, perché mister Nesta nella scorsa partita non ha effettuato alcuna sostituzione: tornando in campo a distanza di appena tre giorni, ecco che potrebbe esserci un po’ di turnover per sfruttare la freschezza di alcuni giocatori che contro la Salernitana non sono scesi in campo.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Livorno Frosinone, basato sulle quote dell’agenzia Snai. Sulla carta partono favoriti gli ospiti ciociari: il segno 2 infatti vale 2,35 volte la posta in palio, poi si sale a 2,95 con il segno X e fino a quota 3,35 in caso di segno 1.



