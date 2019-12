Diretta Livorno Pescara/ Streaming video DAZN: incrocio delicato (Serie B)

Livorno Pescara, che sarà diretta dal signor Amabile ed è prevista giovedì 26 dicembre 2019 alle ore 15.00 e che si disputerà presso lo stadio Armando Picchi di Livorno, sarà una sfida valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie B 2019-2020. Un solo punto ottenuto nelle ultime 5 partite disputate in campionato e 3 sconfitte consecutive nel cammino di un Livorno che non sembra aver trovato giovamento dal cambio in panchina tra Roberto Breda e Paolo Tramezzani. Staccati di 3 punti dal Trapani penultimo e 6 dal Cosenza terzultimo, i labronici iniziano a vedere complicata la corsa verso la salvezza. Cercheranno un ritorno alla vittoria, che manca per loro dal match interno dello scorso 2 novembre con la Juve Stabia, contro un Pescara scivolato ancora indietro in classifica dopo l’ultimo pareggio interno contro il Trapani penultimo della classe. Ultime settimane avare di soddisfazioni per gli abruzzesi che non riescono a ritrovare una vittoria ottenuta per l’ultima volta nella trasferta di Empoli dello scorso 9 novembre. Dalle ambizioni di secondo posto i ragazzi di Luciano Zauri si sono ritrovati momentaneamente fuori dalla zona play off e dovranno trovare al più presto un cambio di passo per non mettere in archivio le speranze di promozione.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Livorno Pescara, match previsto giovedì 26 dicembre 2019 alle ore 15.00 e che si disputerà presso lo stadio Armando Picchi di Livorno, non sarà trasmessa sui canali in chiaro sul digitale terrestre né sui canali pay sul satellite. Il match sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati DAZN. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito dazn.it., oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale DAZN, broadcaster ufficiale per la stagione 2019/20 per il campionato spagnolo, con una selezione di partite trasmessa anche sul canale dedicato su Sky.

PROBABILI FORMAZIONI LIVORNO PESCARA

Le probabili formazioni di Livorno Pescara, match previsto giovedì 26 dicembre 2019 alle ore 15.00 e che si disputerà presso lo stadio Armando Picchi di Livorno, sfida valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie B. Il Livorno allenato da Tramezzani sceglierà il 3-4-3 come modulo di partenza, con questo undici titolare schierato in campo: Zima; Bogdan, Boben, Gasbarro; Del Prato, Agazzi, Luci, Rocca; Marras, Mazzeo, Marsura. Risponderà il Pescara, schierato dal tecnico Luciano Zauri, con un 4-3-2-1 così disposto: Kastrati; Ciofani, Drudi, Scognamiglio, Masciangelo; Memushaj, Palmiero, Busellato; Machin, Galano; Borrelli.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sull’esito del match, l’agenzia di scommesse Snai propone a 2.25 la vittoria in casa, a 3.20 la quota per l’eventuale pareggio mentre la quota per l’affermazione in trasferta viene proposta a 3.25. Per quanto riguarda il numero di gol complessivamente realizzati nel corso dei novanta minuti, l’over 2.5 viene proposto a una quota di 1.90 e l’under 2.5 viene offerto a una quota di 1.80.



