Diretta Pescara Trapani/ Streaming video DAZN: rilancio per il Delfino? (Serie B)

Pescara Trapani, che sarà diretta dal signor Ayroldi e si gioca domenica 22 dicembre 2019 alle ore 15.00 e che si disputerà presso lo stadio Adriatico-Cornacchia di Pescara, sarà una sfida valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie B 2019-2020. Gli abruzzesi hanno ottenuto solamente 2 punti nelle ultime 4 partite disputate in campionato e cercheranno dunque di riavvicinarsi alla zona play off, ora lontana 2 lunghezza. Un passo indietro notevole con il Pescara che fino a qualche settimana fa sembrava potersi inserire in maniera stabile nella lotta promozione, ma che ora deve cambiare passo contro un Trapani a sua volta alle strette, con i siciliani che in casa contro il Pisa hanno perduto la loro seconda partita consecutiva, ritrovandosi di nuovo al penultimo posto dopo le problematiche evidenziate sin da inizio anno. Quella del Trapani resta la peggior difesa della Serie B con ben 30 gol incassati e servirà dunque un cambio una reazione come quella che i granata hanno già messo in mostra in questo torneo nelle trasferte contro Spezia e Livorno.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pescara Trapani, match previsto domenica 22 dicembre 2019 alle ore 15.00 e che si disputerà presso lo stadio Adriatico-Cornacchia di Pescara, non sarà trasmessa sui canali in chiaro sul digitale terrestre né sui canali pay sul satellite. Il match sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati DAZN. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito dazn.it., oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale DAZN, broadcaster ufficiale per la stagione 2019/20 per il campionato spagnolo, con una selezione di partite trasmessa anche sul canale dedicato su Sky.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA TRAPANI

Le probabili formazioni chiamate a scendere in campo in Pescara Trapani, match previsto domenica 22 dicembre 2019 alle ore 15.00 e che si disputerà presso lo stadio Adriatico-Cornacchia di Pescara, sfida valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie B. Il Pescara allenato da Luciano Zauri sceglierà il 3-4-2-1 come modulo di partenza, schierando questo undici titolare dal primo minuto: Kastrati; Drudi, Campagnaro, Scognamiglio; Ciofani, Memushaj, Palmiero, Crecco; Machin, Galano; Borrelli. Risponderà il Trapani guidato in panchina da Francesco Baldini con un 4-3-3 come modulo prescelto e questo undici schierato in campo: Carnesecchi; Del Prete, Scognamillo, Fornasier, Grillo; Corapi, Taugourdeau, Moscati; Ferretti, Evacuo, Pettinari.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sul match Pescara Trapani, ecco le quote fissate dall’agenzia SNAI. La vittoria interna viene proposta ad una quota di 1.85, l’eventuale pareggio viene offerto ad una quota di 3.50, mentre il successo in trasferta viene quotato 4.33. Per chi invece scommetterà sul numero di gol complessivamente realizzati nel corso della partita, la quota per l’over 2.5 viene proposta a 1.80, mentre la quota dell’under 2.5 viene offerta a 2.00.



