Diretta Livorno Pordenone/ Streaming video DAZN: i ramarri rischiano (Serie B)

Livorno Pordenone, partita diretta dal signor Di Martino e in programma sabato 21 settembre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Armando Picchi di Livorno, sarà una sfida valevole per la quarta giornata del campionato di Serie B 2019-2020. Prosegue la crisi di inizio stagione dei labronici che non sono riusciti a risollevarsi neppure dopo la sosta, perdendo 2-0 in casa dell’Ascoli e continuando a perdere senza riuscire a segnare. In 4 partite ufficiali per i toscani, una in Coppa Italia e 3 in campionato, sono arrivati solo ko senza mai andare a segno. Una tendenza che il Livorno proverà ad invertire contro un Pordenone che battendo lo Spezia venerdì scorso con un gol di Barison, si è confermato come potenziale rivelazione di questo torneo cadetto. Ramarri a quota 6 punti in 3 partite, finora infallibili in casa alla Dacia Arena di Udine e con un solo ko alle spalle, il 4-2 subito a Pescara prima della sosta.

DIRETTA STREAMING VIDEO DAZN: COME VEDERE LA PARTITA

Livorno Pordenone, sabato 21 settembre 2019 alle ore 15.00, non si potrà seguire in diretta tv esclusiva su nessuna piattaforma, in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite. L’esclusiva sarà riservata a tutti gli abbonati DAZN che potranno vedere la diretta streaming video via internet del match, collegandosi tramite smartphone, tablet o smart tv all’app DAZN, oppure tramite pc al sito dazn.it.

PROBABILI FORMAZIONI LIVORNO PORDENONE

Le probabili formazioni che dovrebbero essere schierate in Livorno Pordenone, sabato 21 settembre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Armando Picchi di Livorno, sfida valevole per la quarta giornata del campionato di Serie B. 4-4-1-1 per il Livorno allenato da Roberto Breda in campo con: Zima, Morganella, Di Gennaro, Bogdan, Gasbarro, Murilo, Agazzi, Luci, Marsura, Brignola, Braken. Risponderà il Pordenone allenato da Attilio Tesser con un 4-3-1-2: Di Gregorio, Almici, Camporese, Barison, De Agostini, Gavazzi, Burrai, Pobega, Chiaretti, Monachello, Candellone.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Tra i bookmaker, Snai segnala il Livorno come favorito per la conquista dei tre punti contro il Pordenone. Vittoria casalinga offerta a una quota di 2.10, pareggio quotato 3.10 mentre l’eventuale vittoria esterna viene proposta a una quota di 3.75. I gol complessivamente realizzati nel corso del match propongono una quota di 2.25 per l’over 2.5 e di 1.60 per l’under 2.5.



