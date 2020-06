Diretta Livorno Venezia/ Streaming video DAZN: toscani sperano nel miracolo-salvezza

Livorno Venezia, in diretta dall’arbitro Ros, allo stadio Armando Picchi ci attende alle ore 21.00 di questa sera, lunedì 29 giugno 2020, per la trentunesima giornata di Serie B. Non si arrende mai la formazione labronica che anche contro la Juve Stabia ha vinto 2-3 una partita giocata contro ogni pronostico e all’ultimissimo minuto grazie a una rete di Boben. Gli amaranto restano staccatissimi, a -7 dal Trapani penultimo e a -11 dall’Ascoli quartultimo e dalla zona play out, ma il successo di Castellammare di Stabia ha ricordato quello di Verona col Chievo prima del lockdown, nonostante la salvezza sembri un’impresa possibile è ancora vivo lo spirito della squadra. Il Venezia a sua volta sta cercando lo strappo decisivo per allontanarsi dalla zona calda della classifica. L’ultima vittoria interna per 2-1 contro l’Ascoli ha portato i lagunari a +3 dalla Cremonese e dalla zona play out, trovando continuità di risultati in casa dell’ultima in classifica i veneti potrebbero davvero imprimere la svolta alla loro stagione.

Ecco quali potrebbero essere le probabili formazioni di Livorno Venezia. Il Livorno allenato da mister Antonio Filippini sarà schierato con un 3-4-3 e questo undici titolare: Plizzari; Bogdan, Di Gennaro, Boben; Delprato, Luci, Agazzi, Awua; Marsura, Ferrari, Marras. Risponderà il Venezia allenato da Alessio Dionisi che dovrebbe scegliere un 4-3-1-2 come modulo di partenza: Lezzerini, Fiordaliso, Casale, Ceccaroni, Molinaro; Lollo, Fiordilino, Maleh; Aramu; Longo, Capello.

