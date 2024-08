DIRETTA LOUIS VUITTON CUP 2024 LUNA ROSSA, UN ROUND ROBIN TORMENTATO!

Si spera in maggiore fortuna oggi, sabato 31 agosto, dopo che la giornata di ieri è risultata quasi del tutto inutile per il poco vento che ha (letteralmente) frenato la diretta Louis Vuitton Cup 2024 per il primo round robin. Ci si riproverà quindi oggi, sempre con orario d’inizio alle ore 14.00 nelle acque di Barcellona con Luna Rossa che, in base al programma, oggi ha la sfida con INEOS Britannia. I round robin serviranno a stabilire le quattro imbarcazioni che andranno in semifinale nel torneo. Sullo sfondo c’è naturalmente la prossima America’s Cup 2024 contro Emirates Team New Zealand, che a causa di un incidente ha però riportato problemi seri alla propria imbarcazione.

Da una parte si potrebbe dire che non sia un grave problema, perché in questo periodo i neozelandesi sono “ospiti” del torneo che non li riguarda, tanto che le regate contro di loro nella diretta Louis Vuitton Cup 2024 non portano punti in classifica, però in un altro momento (o se accadesse ad altri) sarebbe un problema serissimo. C’è poi il vento che continua ad essere scarso e sta mettendo pesantemente lo zampino nella programmazione: ieri ad esempio si è completata solo la prima regata, con successo di American Magic contro Alinghi, mentre tutto il resto è stato cancellato, compresa la sfida tra Luna Rossa e gli stessi americani. Sarà più fortunata oggi la diretta Louis Vuitton Cup 2024?

LOUIS VUITTON CUP 2024 STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LE REGATE

Gli scherzi del vento possono essere un problema anche per i palinsesti della diretta tv della Louis Vuitton Cup 2024, che gode comunque di una copertura eccellente: in chiaro per tutti su Mediaset 20 e anche Italia 1 (almeno per le regate di Luna Rossa), oppure sui canali di Sky Sport per gli abbonati alla televisione satellitare. In entrambi i casi sarà possibile assistere alle regate anche con il servizio di diretta streaming video, vale a dire grazie a Mediaset Infinity oppure Sky Go e Now Tv.

DIRETTA LOUIS VUITTON CUP 2024: IL PROGRAMMA DEI ROUND ROBIN OGGI, 31 AGOSTO

Il terzo giorno della diretta Louis Vuitton Cup 2024 non dovrebbe presentare novità nel programma per il round robin, perché da regolamento le regate rinviate dovranno essere recuperate più avanti, con lunedì 2 settembre come primo giorno utile. Oggi dunque dovremmo assistere alle sfide che già erano state fissate per sabato 31 agosto, compresa la regata che metterà Luna Rossa contro INEOS Britannia, che da calendario dovrebbe essere la terza e di fatto verosimilmente anche l’ultima, visto che a seguire ci sarebbe Alinghi vs New Zealand.

Saranno invece ovviamente più interessanti, anche per la classifica di Luna Rossa, le due precedenti regate odierne per la diretta Louis Vuitton Cup 2024, a cominciare da Alinghi Red Bull Racing vs INEOS Britannia, che sarà la prima alle ore 14.00 (se tutto andrà bene), in un giorno che vedrà dunque i britannici costretti a scendere in acqua per due volte, mentre prima dell’appuntamento con Luna Rossa potremo seguire anche Orient Express Racing Team vs NYYC American Magic.