DIRETTA LOUIS VUITTON CUP 2024, LUNA ROSSA VS AMERICAN MAGIC: ITALIANI AVANTI 2-0 IN SEMIFINALE!

Le ambizioni sono sempre più intriganti nella diretta Louis Vuitton Cup 2024, perché la semifinale Luna Rossa vs American Magic oggi domenica 15 settembre ha in programma la terza e la quarta regata e la situazione è di un vantaggio per 2-0 di Luna Rossa, che ha vinto entrambe le regate disputate ieri contro American Magic. Ricordiamo che si gareggia al meglio delle nove regate, quindi per raggiungere la finale della Louis Vuitton Cup 2024 servono cinque vittorie: se tutto proseguisse per il meglio, il traguardo potrebbe essere raggiunto già domani, visto che si disputano due regate al giorno.

Guai però a considerare già segnata la diretta Louis Vuitton Cup 2024, dal momento che la semifinale Luna Rossa vs American Magic è un confronto tecnicamente molto incerto, nel quale finora Luna Rossa Prada Pirelli ha dimostrato di avere qualcosa in più rispetto a NYYC American Magic, ma con differenze davvero minime, che in uno sport delicato come la vela potrebbero essere fragili. Intanto però l’equipaggio italiano può godersi il doppio vantaggio, che inevitabilmente significa pure che la pressione si fa sempre più forte sulle spalle dei rivali. Con queste premesse, che cosa ci dirà oggi la diretta Louis Vuitton Cup 2024 della semifinale Luna Rossa vs American Magic?

LOUIS VUITTON CUP 2024, COME SEGUIRE LUNA ROSSA VS AMERICAN MAGIC IN DIRETTA STREAMING VIDEO

Per tutti i tifosi e gli appassionati, le modalità per seguire la diretta tv Louis Vuitton Cup 2024 e in particolare Luna Rossa vs American Magic sono naturalmente le stesse di ieri, a cominciare dalle ore 14.00 sia in chiaro su Italia 1 (che diventa l’unico canale di riferimento per quanto riguarda le reti Mediaset) sia per gli abbonati alla televisione satellitare di Sky Sport sui canali dedicati. È doppia quindi anche la diretta streaming video Louis Vuitton Cup 2024, per tutti tramite Mediaset Infinity e riservata agli abbonati con Sky Go oppure Now Tv.

DIRETTA LOUIS VUITTON CUP 2024, LUNA ROSSA VS AMERICAN MAGIC: COSA POSSIAMO ASPETTARCI?

La diretta Louis Vuitton Cup 2024 quindi ci ha già fornito diversi spunti sulla semifinale Luna Rossa vs American Magic. Il canovaccio sembra essere quello che avevamo già visto durante le regate dei round robin fra italiani e americani: infatti le partenze sono indiscutibilmente un punto di forza per American Magic, che però poi ha sempre subito le rimonte di Luna Rossa, arrivata ormai a quota quattro vittorie consecutive nelle regate contro gli avversari espressione del New York Yacht Club, segnale di forza notevole per gli uomini dello skipper Max Sirena.

Ieri ad esempio la prima regata ha visto Luna Rossa fare la differenza nel quinto tratto della gara, nel quale ha guadagnato 26 secondi, evidentemente fondamentali per decidere una regata che sul traguardo ha visto gli italiani vincere per 7”. Nella seconda sfida il duello è stato ancora più serrato, anche se American Magic per cercare il colpaccio non è riuscita ad entrare nello spazio del traguardo e una strambata in più ha determinato un distacco di 18”. La certezza è che il divertimento sarà assicurato anche oggi con la semifinale Luna Rossa vs American Magic per la diretta Louis Vuitton Cup 2024…