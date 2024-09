DIRETTA LOUIS VUITTON CUP 2024: LUNA ROSSA VS AMERICAN MAGIC, REGATE 5-6

La diretta Louis Vuitton Cup 2024 torna a farci compagnia con il terzo giorno delle semifinali: avremo dunque, dalle ore 14:00 e sempre a Barcellona, le sfide Luna Rossa vs American Magic e Ineos Britannia vs Alinghi, ricordando che anche oggi si disputeranno due regate a testa che, nello specifico e salvo complicazioni legate alle condizioni atmosferiche, saranno la quinta e la sesta di un turno al meglio delle nove gare. Dunque, bisogna vincerne cinque per accedere alla finale nella diretta Louis Vuitton Cup 2024: si è già portata a ottimo punto Luna Rossa, “obbligata” a gareggiare contro American Magic secondo il regolamento.

SERIE A/ Si sblocca il Milan, Inter lenta e presuntuosa, squillo Napoli per il Campionato

Infatti, avendo vinto il round robin, Ineos Britannia ha potuto scegliere l’avversaria che è Alinghi, arrivata quarta nella classifica; anche i britannici stanno dominando e dunque si procede sempre più spediti verso una finale tra Luna Rossa e Ineos Britannia, che andrà poi a determinare l’imbarcazione che affronterà i detentori di Team New Zealand nella America’s Cup. Qui però è ancora presto per parlarne, dunque per ora ci dobbiamo concentrare sulla diretta Louis Vuitton Cup 2024 per la giornata di oggi, e allora andiamo a fare un rapido sunto della situazione e di quanto potremmo aspettarci questo lunedì.

Risultati serie C, classifiche/ Audace Cerignola in testa! Diretta gol live score (15 settembre 2024)

LOUIS VUITTON CUP 2024 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LE REGATE DI LUNA ROSSA

Per la diretta tv della Louis Vuitton Cup 2024 potrete rivolgervi al digitale terrestre: le semifinali della competizione dovrebbero essere trasmesse integralmente su Italia 1, di conseguenza non solo le regate di Luna Rossa ma tutto il programma del giorno. L’alternativa rimane quella per gli abbonati alla televisione satellitare su Sky Sport America’s Cup, canale al numero 205 del decoder; in entrambi i casi sarà garantito il servizio di diretta streaming video, rivolgendosi alla piattaforma Mediaset Infinity oppure installando e attivando l’applicazione Sky Go, che per i clienti del satellite non comporta costi aggiuntivi.

Diretta/ Cavese Avellino (risultato finale 1-1): pari di Gori nel recupero! (Serie C, 15 settembre 2024)

DIRETTA LOUIS VUITTON CUP 2024: SITUAZIONE FAVOREVOLE

Si torna a parlare di diretta Louis Vuitton Cup 2024: le regate 5 e 6 possono portare Luna Rossa e Ineos Britannia in finale e dunque non si gareggerebbe più in questo turno. Al momento la superiorità delle due imbarcazioni è acclara, ma del resto italiani e inglesi lo avevano già fatto vedere nel corso di un round robin che aveva preso la direzione di Luna Rossa anche in maniera netta, prima che arrivasse la rimonta di Ineos Britannia anche a causa di un guasto al sistema idraulico della nostra imbarcazione che ha portato a una squalifica determinante. Le semifinali, appunto, hanno confermato che nella diretta Louis Vuitton Cup 2024 i rapporti di forza sono rimasti tali.

Attenzione tuttavia ad American Magic, che all’inizio della competizione veniva indicata come potenziale finalista; Luna Rossa ha comunque dovuto soffrire per prendersi il vantaggio in semifinale e adesso sarà interessante stare a vedere come andrà nella giornata di oggi, ricordando che invece domani si dovrebbe riposare ma che, qualora arrivino condizioni atmosferiche tali da portare a un rinvio, il martedì sarebbe utilizzato come giornata di recupero, cosa che era già accaduta un paio di volte nel corso del round robin.