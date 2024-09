LOUIS VUITTON CUP 2024, SABATO INIZIANO LE SEMIFINALI

Con le ultime regate disputate nel pomeriggio di lunedì, la Louis Vuitton Cup 2024 entra nelle semifinali: da sabato 14 a giovedì 19 settembre, con una giornata di riposo e per eventuali recuperi, si terrà il turno che qualificherà per la America’s Cup, per l’assegnazione del titolo contro i detentori di Team New Zealand che sarà al meglio delle 13 regate. Le semifinali invece saranno sulla distanza delle nove, dunque bisognerà vincerne cinque per procedere; ricordiamo che venerdì 13 settembre sarà ufficialmente stabilito il calendario, e questo è importante anche perché sarà il giorno in cui Luna Rossa conoscerà la sua avversaria.

Attualmente infatti non è nota: la formula della Louis Vuitton Cup 2024 stabilisce che la prima classificata nel round robin possa scegliere la sua rivale, dunque la palla passa nelle mani di Ineos Britannia. La quale, con un grande ribaltone negli ultimi giorni, ha vinto questa fase: doppia vittoria su Luna Rossa che sembrava aver preso il largo, ma è stata battuta nettamente dai britannici e poi ha pagato la sfortuna, perché nella regata che avrebbe assegnato il primo posto non ha gareggiato a causa di un problema idraulico, venendo squalificata. Ineos Britannia ha appunto vinto lo spareggio, e venerdì comunicherà la sua avversaria: potrebbe sembrare una decisione scontata, nella realtà dei fatti invece non sarà così e adesso andremo a capire cosa l’equipaggio di Ben Ainslie potrebbe scegliere.

LOUIS VUITTON CUP 2024: QUALE AVVERSARIA PER LUNA ROSSA?

La decisione di Ineos Britannia dopo il round robin della Louis Vuitton Cup 2024 deciderà ovviamente anche l’avversaria di Luna Rossa: secondo la classifica, i britannici dovrebbero selezionare Alinghi che ha chiuso la prima fase della competizione al quarto posto, con tre vittorie e sette sconfitte. Tuttavia, anche se la terza affermazione è arrivata appunto per i problemi di Luna Rossa, gli svizzeri sono in crescita e ci sono altri fattori da considerare, vale a dire le condizioni di vento e acqua per i giorni della semifinale. Per questo motivo Ineos Britannia potrebbe optare per American Magic: considerata insieme a Luna Rossa la favorita per andare in America’s Cup, l’imbarcazione statunitense è calata sensibilmente nel corso della Louis Vuitton Cup 2024 e potrebbe ora rappresentare l’avversario ideale.

La terza ipotesi per Ineos Britannia è naturalmente la stessa Luna Rossa: un grande azzardo vista la competitività degli italiani, ma i britannici come detto ci hanno battuti due volte in pochi giorni e lo hanno fatto con diverse condizioni di vento, di conseguenza Ben Ainslie potrebbe valutare che in questo momento i rapporti di forza siano dalla sua parte. Vero è anche che per superare le semifinali di Louis Vuitton Cup 2024 bisogna vincere cinque regate e nel corso della settimana le condizioni potrebbero cambiare anche in maniera netta, dunque stiamo a vedere perché finalmente il prossimo venerdì conosceremo la risposta.