Diretta Lubiana Perugia/ Streaming video tv: per blindare la vetta (Champions League)

DIRETTA LUBIANA PERUGIA: UN SET PER IL PRIMO POSTO!

Lubiana Perugia è in diretta dalla Tivoli Hall della città slovena: si gioca alle ore 18:00 di mercoledì 11 gennaio per la quinta giornata di volley Champions League 2022-2023. È sostanzialmente una formalità per la Sir Safety, che in questa competizione ha sempre vinto ed è già certa della qualificazione ai quarti di finale: resta soltanto da definire la questione primo posto, e per questo basterebbe vincere anche un solo set questa sera (o nella prossima partita) per assicurarsi che la stessa Lubiana, seconda in classifica nel gruppo E, non sia più in grado di operare il sorpasso in vetta.

Una Perugia che sta andando incontro a una stagione dominante, nella quale può togliersi davvero parecchie soddisfazioni: in campionato ha appena schiantato Verona in trasferta, confermandosi incredibilmente a punteggio pieno e avendo già strappato la qualificazione aritmetica ai playoff con 8 giornate di anticipo. I conti però si fanno soltanto alla fine; per il momento aspettiamo che la diretta di Lubiana Perugia prenda il via, in queste poche ore possiamo fare una rapida valutazione di quelli che potrebbero essere i temi principali legati al match di Champions League.

DIRETTA LUBIANA PERUGIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lubiana Perugia non sarà disponibile sui canali della nostra televisione: non è questa infatti la partita di Champions League che viene trasmessa nella 5^ giornata della fase a gironi. Sappiamo comunque che tutti i match delle nostre rappresentanti in questa competizione sono fornite da Discovery Plus: la piattaforma garantirà una visione in diretta streaming video a tutti i suoi abbonati, noi possiamo ricordare che con un abbonamento aggiuntivo il servizio sarà disponibile anche per i clienti di Amazon Prime.

DIRETTA LUBIANA PERUGIA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Lubiana Perugia dunque è una formalità per la Sir Safety, che sta vivendo una stagione straordinaria: un’annata questa in cui ha saputo già vincere il Mondiale per Club, primo trofeo internazionale messo in bacheca, e che può culminare anche nel primo storico trionfo in Champions League. Qui il percorso è stato se vogliamo meno netto rispetto allo scorso anno – sono arrivati due set persi contro Ankara, uno per partita – ma chiudere a 18 punti come allora è un qualcosa di molto alla portata, e poi comunque conterà fare i conti alla fine.

La sfida della Tivoli Hall è molto più importante per Lubiana, perché l’ACH Volley ha 7 punti in classifica e difende 4 lunghezze di vantaggio su Duren: prendere anche solo un set questa sera potrebbe voler dire blindare la qualificazione ai quarti di finale, ricordando che l’ultima partita degli sloveni nel gruppo E di Champions League sarà in trasferta, nella capitale turca. Vedremo allora cosa succederà tra poche ore nella diretta di Lubiana Perugia…











