La diretta di Luca Braidot in finale di mountain bike alle Olimpiadi di Parigi 2024 è l’appuntamento più atteso ma soprattutto imminente; oggi, 29 luglio 2024 alle ore 14.10 sarà la collina di Elancourt a fare da cornice alla voglia del 33enne di migliorare il rendimento delle due precedenti Olimpiadi alle quali ha partecipato e in particolare il 7o posto di Rio de Janeiro.

COME VEDERE LA DIRETTA DI LUCA BRAIDOT IN FINALE MOUNTAIN BIKE OLIMPIADI 2024 IN STREAMING VIDEO TV

La diretta di Luca Braidot in finale di mountain bike alle Olimpiadi di Parigi 2024 sarà disponibile in tv sia su Discovery+ e in chiaro su Rai Due. La diretta streaming sarà come sempre disponibile anche sull’apposita app per i servizi on demand, ovvero RaiPlay.

DIRETTA LUCA BRAIDOT FINALE MOUNTAIN BIKE OLIMPIADI DI PARIGI 2024: LE PROSPETTIVE

Il 33enne azzurro nelle due edizioni precedenti non è riuscito ad agguantare il podio e soprattutto ad agguantare la finale. Oggi il traguardo è invece a portata di mano e seppur la concorrenza appare più che ostica il nostro atleta può contare su una maturità sportiva che forse primeggia.

Tom Pidcock, essendo campione in carica, parte ovviamente favorito per la conquista dell’oro; da non sottovalutare anche la posizione di Victor Koretzky che giocando in casa vorrà certamente stupire e festeggiare. In ogni caso, la sfida di oggi – 29 luglio 2024 – alle 14.10 non ha nulla di scontato e la diretta di Luca Braidot in finale di mountain bike alle Olimpiadi di Parigi 2024 potrebbe regalare a noi una gioia, a lui una brillante medaglia.