Diretta Lucchese Cesena/ Streaming video tv: romagnoli per il riscatto (Serie C)

DIRETTA LUCCHESE CESENA: ATTENZIONE AI TOSCANI!

Lucchese Cesena, che viene diretta dal signor Alberto Ruben Arena, prende il via alle ore 17:30 di domenica 5 settembre: siamo allo stadio Porta Elisa, dove si gioca per la 2^ giornata nel girone B di Serie C 2021-2022. Cambio di girone per la Lucchese, che ha iniziato con una bella vittoria a Imola: i toscani l’anno scorso erano ufficialmente retrocessi e avevano anche problemi economici, ma sono stati riammessi per il completamento degli organici e ora puntano in alto, con il ritorno in Serie B come obiettivo ultimo di un ciclo che potrebbe diventare importante.

La cadetteria è anche l’orizzonte del Cesena, che ci era fino a pochi anni fa; i romagnoli l’anno scorso hanno fatto bene ma non benissimo, avendo davanti a loro squadre superiori. La loro stagione si è aperta con un pareggio interno contro il Gubbio: naturalmente servirà fare di più per volare nelle prime posizioni. Vedremo intanto come andranno le cose nella diretta di Lucchese Cesena, aspettandone il calcio d’inizio andiamo a leggere quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori nelle probabili formazioni.

DIRETTA LUCCHESE CESENA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Lucchese Cesena viene trasmessa sui canali di Sky Sport, per i quali è previsto uno specifico abbonamento: dovrete andare su Sky Sport 252, visibile anche al numero 485 del digitale terrestre. Resta comunque, in alternativa, l’appuntamento classico su Eleven Sports, ormai da anni la casa della terza divisione di calcio: per assistere al match, in diretta streaming video, bisognerà sottoscrivere un abbonamento stagionale oppure acquistare singolarmente l’evento, ad un prezzo fisso salvo eccezioni eventualmente comunicate.

PROBABILI FORMAZIONI LUCCHESE CESENA

Guido Pagliuca sceglie il 4-3-3 per affrontare Lucchese Cesena, e va per la conferma degli 11 che hanno vinto al Galli: spazio dunque a Coletta come portiere, con Corsinelli e Nannini terzini e due centrali che saranno Bachini e Bellich. In mezzo avremo il filtro e impostazione di Bensaja piazzato in posizione di perno, con Picchi e Frigerio che agiranno ai suoi lati come mezzali; nel tridente offensivo il centravanti è Semprini (matchwinner all’esordio stagionale), con lui ecco Gibilterra e Nanni che partono dalle corsie esterne.

Il Cesena di William Viali si dispone con un classico 4-4-2: potrebbero tornare titolari Nicola Rigoni e Caturano, il primo al centro del campo per Steffè (o Ardizzone) e il secondo a fare da sparring partner di Bortolussi, rilevando Tonin. Per il resto le scelte dovrebbero essere quelle di una settimana fa: in porta Nardi, davanti a lui Mulè e Ciofi con Candela e Adamoli sugli esterni (a sinistra però se la gioca Yabre), a completare le catene laterali dei romagnoli dovrebbero essere Zecca e Carlo Ilari che partono dal centrocampo.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Lucchese Cesena possiamo dare uno sguardo alle quote che vengono proposte dall’agenzia Snai: il segno 1 per la vittoria della squadra di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 3,00 volte quanto messo sul piatto, il pareggio regolato dal segno X porta in dote una vincita che ammonta a 2,90 volte la giocata mentre con il segno 2, sul quale puntare l’eventualità del successo in trasferta, andreste a intascare un valore equivalente a 2,50 volte l’importo investito.



