DIRETTA/ Lucchese Gubbio (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia! (Serie C, 19 settembre 2023)

DIRETTA LUCCHESE GUBBIO (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

La diretta di Lucchese Gubbio ci porta in dote un totale di dieci precedenti, che sono anche recenti: fanno tutti riferimento alla Serie C, e nello specifico partono dalla stagione 2009-2010 e arrivano all’ultimo campionato. Il quadro è curioso: il Gubbio non ha mai vinto nei primi sette raccogliendo due sconfitte – entrambe in casa – ma poi ha vinto gli ultimi tre e senza subire gol. Lo scorso novembre al Porta Elisa la vittoria era stata timbrata da una doppietta di Alessandro Arena, ottimo modo per ribadire la superiorità degli umbri che, a maggio, avevano già eliminato la Lucchese nel primo turno dei playoff, battendola con un 1-0 al Pietro Barbetti.

Dunque abbiamo già visto che la formazione toscana non è mai riuscita a battere il Gubbio nel suo stadio; l’ultima affermazione in generale è il 2-0 del settembre 2014, seconda giornata nel girone B di una Lega Pro che si era appena unificata. Marcatori Matteo Nolé e Riccardo Calcagni: entrambe le reti dei rossoneri erano arrivate nel corso della prima mezz’ora di gioco, ma ora vedremo cosa succederà nella diretta di Lucchese Gubbio. (agg. di Claudio Franceschini)

LUCCHESE GUBBIO

La diretta di Lucchese Gubbio ci terrà compagnia alle ore 18.30 di oggi pomeriggio, martedì 19 settembre 2023, perché la Serie C vive in questi giorni la sua quarta giornata, che è anche il primo turno infrasettimanale del campionato. Nel programma del girone B ecco allora anche la diretta di Lucchese Gubbio, che vedrà affrontarsi i padroni di casa toscani, che finora hanno fatto molto bene e hanno 7 punti in classifica dopo le precedenti tre partite, e gli ospiti umbri del Gubbio, a loro volta in una discreta posizione a quota 5 punti in classifica.

Entrambe le formazioni sono ancora imbattute, però la Lucchese ha vinto due volte su tre mentre per il Gubbio finora sono stati due i pareggi. La differenza in classifica è maturata sabato, quando la Lucchese è andata a vincere per 1-3 sul campo della Recanatese mentre il Gubbio non è andato oltre un pareggio casalingo per 0-0 contro la Fermana. I toscani quindi potrebbero essere favoriti, ma naturalmente sarà il campo ad emettere i verdetti grazie alla diretta di Lucchese Gubbio…

LUCCHESE GUBBIO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta tv di Lucchese Gubbio sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Lucchese Gubbio in streaming video attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

PROBABILI FORMAZIONI LUCCHESE GUBBIO

Scopriamo adesso insieme quali potrebbero essere le probabili formazioni della diretta di Lucchese Gubbio. Mister Giorgio Gorgone potrebbe schierare la sua Lucchese secondo il modulo 4-2-3-1, nel quale gli undici titolari potrebbero essere: Chiorra in porta, protetto dalla difesa a quattro formata da Alagna, Tiritiello, Benassai e De Maria; in mediana ecco invece la coppia formata da Gucher e Cangianiello; sulla trequarti potrebbero agire poi Guadagni, Rizzo Pinna e Fedato a sostegno del centravanti, che dovrebbe essere Romero.

La risposta del Gubbio allenato da mister Piero Braglia prevede un modulo 3-5-2, nel quale proviamo ad indicare come titolari questi undici giocatori: in porta Vettorel, protetto dalla difesa a tre formata da Pirrello, capitan Signorini e Mercadante; folta linea a cinque invece nel centrocampo del Gubbio, nella quale come titolari potremmo avere dal primo minuto Frey, Chierico, Mercati, Bulevardi e Spina; infine, Galeandro ed Udoh potrebbero formare la coppia d’attacco degli umbri.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico sulla diretta di Lucchese Gubbio in base alle quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. I padroni di casa partono lievemente favoriti e il segno 1 è quotato a 2,60, mentre poi si sale a quota 2,90 per il segno X naturalmente in caso di pareggio, oppure a 2,80 volte la posta in palio sul segno 2 qualora fosse il Gubbio a vincere oggi.

