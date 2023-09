DIRETTA RECANATESE LUCCHESE/ Video streaming tv: ci sono solo 2 precedenti (Serie C, 16 settembre 2023)

DIRETTA RECANATESE LUCCHESE: I TESTA A TESTA

I dati relativi alla diretta di Recanatese Lucchese ci parlano di appena due partite: prima dello scorso campionato infatti queste due squadre non si erano mai affrontate, lo hanno fatto nel girone B di Serie C con i giallorossi marchigiani che sono anche riusciti a conquistare un’ottima qualificazione ai playoff, grazie all’esclusione del Siena ma comunque meritandola per quanto fatto vedere nel corso della stagione.

Diretta/ Sestri Levante Lucchese (risultato finale 0-1): la decide Rizzo Pinna! (Serie C, 9 settembre 2023)

Ad ogni modo, i due incroci nel 2022-2023 hanno fatto registrare un pareggio e una vittoria della Recanatese: in casa giallorossa è finita 0-0 e dunque il successo marchigiano è maturato al Porta Elisa, precisamente a febbraio per a 27^ giornata del girone B. Gianluca Carpani aveva segnato un gol per tempo, timbrando una doppietta personale; Giovanni Bruzzaniti poco dopo ave accorciato le distanze ridando speranze alla Lucchese, ma poi era arrivato il gol del definitivo 1-3 firmato da Luca Senigagliesi. Tra poche ore la diretta di Recanatese Lucchese tornerà a farci compagnia: i rossoneri riusciranno a cogliere la prima vittoria contro i giallorossi? Il terreno di gioco del Nicola Tubaldi fornirà la sua insindacabile risposta… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA/ Recanatese Torres (risultato finale 1-2): Carpani manca il pari! (Serie C, 2 settembre 2023)

RECANATESE LUCCHESE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Recanatese Lucchese sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Recanatese Lucchese in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Recanatese Lucchese, in diretta sabato 16 settembre 2023 alle ore 18.30 presso lo stadio Nicola Tubaldi di Recanati, sarà una sfida valida per la terza giornata del campionato di Serie C. Torna in campo la formazione leopardiana dopo la sconfitta all’esordio contro la Torres: un campionato da consolidare dopo il ritorno tra i professionisti della scorsa stagione, con la salvezza che resta comunque l’obiettivo primario dei marchigiani in questa nuova annata.

DIRETTA/ Lucchese Perugia (risultato finale 0-0): Chiorra salva i suoi! (Serie C, 1 settembre 2023)

La Lucchese si è già dimostrata solida nelle prime settimane di campionato, dopo il pari senza reti in casa contro il Perugia i toscani hanno espugnato, mantenendo sempre la porta inviolata, il campo del Sestri Levante, cercando ora un nuovo risultato positivo che potrebbe già proiettare i rossoneri verso la parte alta della classifica. Nel precedente disputato lo scorso anno in casa della Recanatese, il 16 ottobre 2022, il confronto tra le due squadre si è risolto con un pari a reti bianche.

PROBABILI FORMAZIONI RECANATESE LUCCHESE

Le probabili formazioni della diretta Recanatese Lucchese, match che andrà in scena allo stadio Nicola Tubaldi di Recanati. Per la Recanatese, Giovanni Pagliari schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Meli, Quacquarelli, Carpani, Melchiorri, Ferrante, Morrone, Egharevba, Giampaolo, Raparo, Longobardi, Peretti. Risponderà la Lucchese allenata da Giorgio Gorgone con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Chiorra, Alagna, Tiritiello, Tumbarello, Romero, Fedato, Benassai, Gucher, Cangianello, Guadagni, De Maria.

RECANATESE LUCCHESE LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Recanatese Lucchese, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria della Recanatese con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.35, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.00, mentre l’eventuale successo della Lucchese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.05.











© RIPRODUZIONE RISERVATA