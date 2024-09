DIRETTA LUCCHESE MILAN U23, CHI LA SPUNTA?

Reduci da risultati positivi, la diretta Lucchese Milan U23 vedrà queste due formazioni sfidarsi dopo aver ottenuto almeno un punto nell’ultimo turno di campionato. La sfida si terrà questo lunedì 30 settembre 2024 alle ore 20:45.

Partiamo dal discorso legato alla Lucchese, squadra che fin qui ha perso solo col Gubbio a fine agosto. Da l’ in poi due vittorie contro Spal e Ascoli e altrettanti pareggi con Rimini e Pianese a cui si va a sommare quello dell’esordio con il Pineto.

Il Milan U23 sta facendo fatica, ma la scorsa giornata di campionato ha visto i lombardi aggiudicarsi i tre punti per la prima volta contro la Spal. Una situazione che in passato non era mai capitata visto che c’erano state tre sconfitte e due pareggi.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV LUCCHESE MILAN U23,DOVE SEGUIRE LA PARTITA

Per chi fosse interessato a vedere la diretta Lucchese Milan U23, bisognerà necessariamente essere abbonati a Sky o NOW.

Per quanto riguarda invece la diretta streaming Lucchese Milan U23, le rispettive applicazioni trasmetteranno l’incontro su smartphone, tablet e computer.

LE PROBABILI FORMAZIONI LUCCHESE MILAN U23

Siamo arrivati al paragrafo che riguarda le probabili formazioni della diretta Lucchese Milan U23. I padroni di casa giocheranno col 3-5-2 con Palmisani in porta, difesa a tre composta da Quirini, Sabbione e Gasbarro mentre il centrocampo vedrà Gemignani, Catanese, Welbeck, Tumbarello e Antoni titolari. In avanti Fedato-Saporiti.

Il Milan U23 risponde invece con l’assetto tattico 4-2-3-1. Tra i pali Raveyre, difeso da Jimenez, Coubis, Minotti e Bartesaghi. In mediana Sandri e Hodzic daranno equilibrio alla ricca trequarti con Cuenca, Liberali e Traorè. In attacco Camarda

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE LUCCHESE MILAN U23

Infine diamo un’occhiata tutti insieme alle quote per le scommesse Lucchese Milan U23. La squadra ceh parte favorita è quella di casa a 2.02 contro il 2 fisso a 3.4. Il segno X del pareggio invece è offerto dai boomakers a 2.99.

Per quanto riguarda le reti, l’Over 2.5 viene offerto a 2.05 contro l’Under alla stessa soglia a 1.75. Concludiamo con Gol e No Gol rispettivamente a 1.85 e 1.95.