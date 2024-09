DIRETTA MILAN FUTURO SPAL: I TESTA A TESTA

La diretta di Milan Futuro Spal sta per cominciare e nell’analisi del match non possiamo annoverare i precedenti, che tra i due club non esistono. Il Milan U23 è infatti fresco di fondazione: non esisteva fino a pochi mesi fa, quando la società rossonera non ha deciso di dare il via a questa avventura, seguendo l’esempio della Juventus e dell’Atalanta poi. Dunque, al momento sono pochissimi anche gli incontri ufficiali affrontati dai giovani “Diavoli”, soltanto cinque in campionato e due in Coppa Italia di categoria.

Nessuna sfida con la Spal, infatti, per i rossoneri: si tratterà del primo incontro tra i due club nella storia, mentre non mancano gli incroci tra la prima squadra del Milan e la Spal anche se chiaramente stiamo parlando di tutt’altro contesto in questo caso, vedremo allora cosa succederà in questa intrigante prima volta per il giovane Milan Futuro. (agg. Josephine Carinci)

DOVE VEDERE DIRETTA TV MILAN FUTURO SPAL, STREAMING VIDEO tv

Per vedere la diretta Milan Futuro U23 Spal vi servirà per forza di cose l’abbonamento a Sky oppure a NOW, in modo di assistere così a tutti i match di Serie C.

Se invece vi interessa più il discorso diretta Milan Futuro U23 in streaming video, sappiate che sempre con Sky e NOW potrete guardare il match sulle proprie applicazioni.

MILAN FUTURO SPAL, ROSSONERI IN DIFFICOLTÀ

Giovedì 26 settembre 2024 alle ore 18:30 si affrontano due squadre reduci da weekend completamente differenti tra loro. La diretta Milan Futuro U23 Spal potrebbe cambiare parecchio il trend delle due squadre oppure riconfermarlo.

I giovani rossoneri, dopo una doppia vittoria in Coppa Italia Serie C, non sono mai riusciti ad ottenere il successo in campionato con due pareggio contro Carpi e Torres più le sconfitte con Entella, Ascoli e Rimini nell’ultimo turno.

La Spal anche aveva iniziato in maniera pessima con un pari casalingo contro l’Ascoli e due sconfitte contro Perugia e Lucchese, incassando sempre tre gol. Le ultime due partite però hanno segnalato una svola con due vittorie in due partite contro Sestri Levante e Carpi.

LE PROBABILI FORMAZIONI MILAN FUTURO SPAL

Questo è il paragrafo riservato alle probabili formazioni Milan Futuro U23 Spal. I giovani rossoneri scenderanno sul terreno di gioco col 4-2-3-1. Tra i pali Nava, difesa a quattro composta da Jimenez, Minoti, Coubis e Bartesaghi. Sandri insieme a Hodzic giocheranno in mediana mente Cuenca, Zeroli e Traore supporteranno Camarda.

La Spal invece risponde con il modulo 4-3-3. In porta ci sarà Melgrati con Bruscagin a destra, Mignanelli a sinistra e cerniera difensiva formata da Arena-Sottini. Nella zona nevralgica del campo vedremo dal primo minuto Zammarini, Radrezza ed El Kaddouri. In zona offensiva ecco Rao, Antenucci e D’Orazio.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE MILAN FUTURO SPAL

Infine, possiamo dare uno sguardo insieme alle quote per le scommesse Milan Futuro U23 Spal. Partiamo col dire che i favoriti sono i giovani rossoneri a 2.50 seppur di pochissimo dato che il 2 è a 2.60. Il segno X del pareggio è invece a 3.15.

Il Gol, vale a dire entrambe le squadre a segno, è offerto a 1.90 mentre il No Gol a 1.72. Infine, Over e Under 2.5 sono rispettivamente a 2.15 e 1.61.