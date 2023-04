DIRETTA/ Lucchese Olbia video streaming tv: bilancio favorevole ai rossoneri

DIRETTA LUCCHESE OLBIA: I TESTA A TESTA

Prima dell’inizio della partita in diretta Lucchese Olbia soffermiamoci ad analizzare i precedenti tra le due formazioni. Sono undici le gare disputate tra toscani e sardi, il bilancio sorride ai rossoneri: 4 vittorie per la Lucchese, 6 pareggi e 1 vittoria per l’Olbia. Tutte le partite sono state disputate tra Serie C e Coppa Italia di Serie C. La prima risale al 4 settembre del 2016, pareggio per 2-2: reti di Capello, Piredda e doppietta di Forte.

La prima vittoria della Lucchese risale al 21 aprile 2018: risultato di 3-0, a segno Buratto, Fanucchi e Russu. Il primo e unico successo dell’Olbia è invece quello del 23 gennaio 2022: 1-0 con rete di Ragatzu. Infine, la gara d’andata di questo campionato del 17 dicembre 2022 è terminata con il risultato di 1-1: realizzazioni di Quirini e La Rosa. (Aggiornamento di MB)

LUCCHESE OLBIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lucchese Olbia non è una di quelle disponibili per questa ultima giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Lucchese Olbia sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

LUCCHESE OLBIA: RISULTATO NON SCONTATO

Lucchese Olbia, in diretta domenica 23 aprile 2023 alle ore 14.30 presso lo stadio Porta Elisa di Lucca, sarà una sfida valida per la 38^ giornata del campionato di Serie C. Giochi già fatti per le due formazioni, la Lucchese si è già presa la qualificazione ai play off anche dopo l’ultimo ko subito in casa della Carrarese, coi rossoneri chiamati in questa ultima giornata di regular season a difendere almeno l’ottavo posto in classifica.

L’Olbia dalla sua ha assistito alla festa della capolista perdendo in casa contro la Reggiana nell’ultimo turno ma ha potuto comunque festeggiare la matematica salvezza, traguardo molto importante per la squadra sarda fuori anche dalle forche caudine dei play off. All’andata 1-1 in Sardegna tra le due squadre, il 19 settembre 2021 la Lucchese ha vinto col punteggio di 2-1 l’ultimo precedente interno di campionato contro l’Olbia.

PROBABILI FORMAZIONI LUCCHESE OLBIA

Le probabili formazioni della diretta Lucchese Olbia, match che andrà in scena allo stadio Porta Elisa di Lucca. Per la Lucchese, Ivan Maraia schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Coletta; Quirini, Tiritiello, Benassai, De Maria; Tumbarello, Mastalli, Di Quinzio; Fabbrini, Panico, Rizzo Pinna. Risponderà l’Olbia allenata da Roberto Occhiuzzi con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: van der Want; Emerson, Bellodi, Brignani; Arboleda, Dessena, Zanchetta, Sperotto; Biancu, Ragatzu; Nanni.

LUCCHESE OLBIA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Lucchese Olbia, ecco le quote fissate dall'agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria della Lucchese con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.10, l'eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l'eventuale successo dell'Olbia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.45.











