Diretta Lucchese Olbia/ Streaming video tv: gli isolani possono volare! (Serie C)

DIRETTA LUCCHESE OLBIA: ROSSONERI NEI GUAI

Lucchese Olbia viene diretta dal signor Enrico Gigliotti: appuntamento alle ore 17:30 di domenica 19 settembre presso lo stadio Porta Elisa, dove si gioca per la 4^ giornata nel girone B della Serie C 2021-2022. I toscani hanno bisogno di vincere: lo avevano fatto in trasferta alla prima giornata, ma poi hanno perso le altre due partite e dunque stanno già rischiando di trovarsi in fondo allo schieramento, dove hanno passato tutta la scorsa stagione che si è chiusa con una retrocessione, poi “rientrata” con la riammissione a completamento degli organici. Naturalmente la Lucchese spera che non sia questa la realtà del nuovo campionato; per ora invece i rossoneri devono accettare questa realtà, sperando non sia troppo tardi per rialzarsi.

L’Olbia invece sta facendo decisamente bene: vero che in trasferta ha perso l’unica partita giocata, ma in casa ha sempre vinto e, grazie al colpo sulla Viterbese, ha 6 punti in classifica e può al momento pensare di correre per i playoff, pur se la strada sarà lunga e complessa. Aspettando ora che la diretta di Lucchese Olbia prenda il via, facciamo ora una rapida valutazione su quelle che potrebbero essere le scelte da parte dei due allenatori, andando a leggere insieme le probabili formazioni della partita del Porta Elisa.

DIRETTA LUCCHESE OLBIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lucchese Olbia sarà su Sky Sport 253, in pay per view o per i possessori di un abbonamento al pacchetto Calcio di Sky; per assistere alla partita di Serie C potrete anche riferirvi al portale Eleven Sports, che da qualche anno è la casa ufficiale della terza divisione e fornisce tutte le partite di campionato e Coppa Italia. Sarà una visione in diretta streaming video; la piattaforma consente di sottoscrivere un abbonamento stagionale, ma nel caso si potrà anche acquistare il singolo evento ad un prezzo precedentemente fissato, salvo eccezioni debitamente segnalate.

PROBABILI FORMAZIONI LUCCHESE OLBIA

Guido Pagliuca prepara Lucchese Olbia con il 4-3-1-2: Gibilterra si gioca il posto con Belloni e Panati sulla trequarti, mentre davanti Nanni si candida a sostituire uno tra Fedato e Semprini che restano comunque favoriti. Bensaja comanda le operazioni a centrocampo con il supporto delle mezzali Frigerio e Brandi; in difesa Corsinelli e Visconti corrono sulle fasce laterali, mentre i due centrali dovrebbero essere Bachini e Baldan che agiranno a protezione del portiere Coletta, capitano della squadra. Nell’Olbia di Max Canzi ci sono ovviamente più certezze, a cominciare da King Udoh che giocherà davanti con Ragatzu (se recuperato) o Mancini, Biancu invece sarà il trequartista a supporto che darà una mano anche al centrocampo, dove Giandonato detta i ritmi dell’azione aiutato da Lella e Chierico che si dispongono ai suoi lati. Arboleda e Travaglini i due terzini, Brignani e il veterano Emerson giocheranno invece come centrali di un reparto arretrato che sarà completato, come sempre, dal portiere Ciocci.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Lucchese Olbia possiamo consultare le quote fornite ufficialmente dall’agenzia Snai: il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi consentirebbe di guadagnare 2,20 volte l’importo investito, per l’eventualità del pareggio (regolata dal segno X) siamo ad una vincita di 3,10 volte quanto messo sul piatto mentre con il segno 2, sul quale puntare per l’affermazione degli ospiti, il valore corrisponderebbe a 3,30 la cifra che avrete scelto di giocare con questo bookmaker.



