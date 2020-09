Diretta Lucchese Pergolettese/ Streaming video tv: già una sfida salvezza? (Serie C)

Lucchese Pergolettese, che sarà diretta dall’arbitro Mario Perri, si gioca presso lo stadio Porta Elisa: domenica 27 settembre alle ore 17:30 prende il via una partita valida per la 1^ giornata del campionato di Serie C 2020-2021. Le due squadre fanno parte del girone A: i rossoneri toscani sono una novità rispetto alla passata stagione, erano finiti in Serie D con difficoltà economiche e partiti malissimo in un torneo che poi sono andati a vincere, con una bella rimonta che è stata anche tempestiva vista la cancellazione della stagione causa Coronavirus. La Pergolettese invece ha ottenuto un’incredibile salvezza: ha giocato il playout contro la Pianese, era sotto di due gol e un uomo ma ha pareggiato 3-3 ottenendo la permanenza in terza divisione grazie alla migliore posizione in classifica. Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Lucchese Pergolettese, una partita che sulla carta è una sfida per la salvezza; nel frattempo valutiamo in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul campo, analizzando meglio le probabili formazioni.

DIRETTA LUCCHESE PERGOLETTESE IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lucchese Pergolettese non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, ma ancora una volta il campionato di Serie C è un’esclusiva del portale Eleven Sports: si potrà dunque scegliere se abbonarsi a questa emittente (con contratto stagionale) oppure acquistare di volta in volta il singolo evento, in ogni caso la partita sarà fornita in diretta streaming video e, di conseguenza, basterà recarsi sul sito www.elevensports.it utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI LUCCHESE PERGOLETTESE

Nelle probabili formazioni di Lucchese Pergolettese scopriamo che Francesco Monaco dovrebbe affidarsi al 4-2-3-1: in porta Biggeri, davanti a lui capitan Maikol Benassi affiancato da Panariello mentre i due terzini potrebbero essere Diego Bartolomei e Adamoli, o Lo Curto. In mediana c’è l’imbarazzo della scelta ma Kosovan dovrebbe giocare insieme a Cruciani o Meucci, poi sulla trequarti eventualmente Convitto che sarà supportato da Scalzi e Panati, davanti è arrivato Flavio Bianchi che si gioca la maglia con Bitep. E’ un 4-3-3 quello della Pergolettese di Matteo Contini: Aboubakar Bakayoko e Michele Ferrara si piazzano davanti al portiere Ghidotti (favorito su Soncin), Piccardo e Luca Villa sono invece i due terzini che dovranno spingere per aiutare le due mezzali che potrebbero essere Palermo e Sbrissa, con Panatti che invece si piazzerà come playmaker davanti alla difesa. Tridente con Bortoluz che potrebbe essere la prima punta, oppure scalare sull’esterno: in questo caso davanti giocherà Ciccone, Morello dovrebbe completare lo schieramento.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito le quote per un pronostico su Lucchese Pergolettese, che andiamo a presentare nel dettaglio: il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa ha un valore di 2,35 volte quanto messo sul piatto, di contro il successo degli ospiti – regolato dal segno 2 – vi farebbe guadagnare una cifra corrispondente a 2,90 volte la puntata mentre con il pareggio, per il quale dovrete puntare sul segno X, la vincita ammonterebbe a 3,15 volte la vostra giocata.



