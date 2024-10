VIDEO SPAL PESCARA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Paolo Mazza di Ferrara il Pescara vince in trasferta per 1 a 0 avendo la meglio sulla Spal come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo la sfida viene interrotta immediatamente per una manciata di minuti dal direttore di gara a causa della contestazione dei tifosi di casa nei confronti della loro società attraverso il lancio in campo di alcune torce.

I Delfini iniziano bene cercando di proporsi pericolosamente in zona offensiva già al 5′ con un colpo di testa fuori misura di Bentivegna e sollecitando invece alla parata Melgrati verso il 7′ con una conclusione dalla distanza. Gli estensi suonano quindi la carica al 9′ quando Rao spara alto sopra la traversa per un soffio. I minuti passano ed è di nuovo Bentivegna a non concretizzare per i biancazzurri ospiti con un calcio di punizione al 45+5′.

Nel secondo tempo gli Adriatici calciano ancora alto con Canginao subito al 46′, su suggerimento di Merola. Nel finale lo stesso Merola calcia pure lui in curva al 61′ e ci pensa quindi Brosco a segnare il gol del vantaggio definitivo al 75′ trovando un colpo di testa vincente sugli sviluppi di un calcio d’angolo, oltre ad approfittare di un’incertezza dell’estremo difensore Melgrati. La compagine del tecnico Dossena chiamano quindi inutilmente in causa Plizzari sia all’81’ con uno spunto di D’Orazio che al 90’+2′ sul tentativo di Zammarini.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Luca De Angeli, proveniente dalla sezione di Milano, ha estratto il cartellino giallo per sei volte ammonendo rispettivamente Sottini al 45’+1′, Bruscagin al 45’+3′, Mignanelli al 72′ ed Awua all’81’ da un lato, Moruzzi al 55′ e Squizzato al 69′ dall’altro. I tre punti guadagnati quest’oggi consentono al Pescara di portarsi a quota 23 nella classifica del girone B della Serie C mentre la Spal resta ferma a 7 punti.

