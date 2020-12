Diretta Lucchese Piacenza/ Streaming video tv: sfida aperta al Porta Elisa

DIRETTA LUCCHESE PIACENZA: CHE SFIDA IN TERRA TOSCANA

Lucchese Piacenza, diretta dall’arbitro Stefano Milone, è la partita in programma oggi, domenica 13 dicembre, per la 15^ giornata della Serie C: fischio d’inizio previsto per le ore 15.00. Buona occasione per la comPagine di Mister Lopez, per centrale la seconda vittoria della stagione: con la diretta tra Lucchese e Piacenza di oggi pomeriggio, la squadra rossonera certo proverà a dare seguito alle prestazioni di sostanza viste nelle ultime occasioni, con l’intento di staccarsi il prima possibile dal itolo di fanalino di coda del girone A che ancora permane. Per i giocatori toscani però, freschi di sconfitta contro l’Alessandria di pochi giorni fa, non sarà facile mettere in scacco il Piacenza, che pure torna in campo avendo messo da parte tre risultati utili di fila. Dopo un vero periodo no, i lupi di Vincenzo Manzo stanno rialzando la testa e di certo non hanno intenzione di fermarsi ora. Ci attenderà un match veramente infuocato questo pomeriggio al Porta Elisa.

DIRETTA LUCCHESE PIACENZA IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lucchese Piacenza sarà trasmessa in chiaro in diretta streaming video via internet sul sito ufficiale di Elevensports e sulle piattaforme come Facebook, Twitter o Instagram del broadcaster che detiene i diritti del campionato di Serie C in esclusiva, ma li sta divulgando in queste settimane in chiaro per far fronte a un attacco informatico che ha fatto crollare la piattaforma a disposizione degli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI LUCCHESE PIACENZA

Per le probabili formazioni della diretta tra Lucchese e Piacenza, Mister Lopez per l’11 rossonero potrebbe ancora confermare il 3-5-2 visto solo pochi giorni fa contro l’Alessandria: sicuramente alcuni giocatori avranno voglia di riscattarsi dopo il KO rimediato. Lo saranno i tre difensori Meucci, Benassi e Dumancic, come pure Coletta, fedele tra i pal. Per la mediana del club tosano poi oggi dovremmo rivedere pronti dal primo minuto Sbrissa e Ceesay, come anche Solcia: toccherà infine a Adamoli e Bartolomei agire dal primo minuto in corsia. Per l’attacco spazio a Bianchi e Nannelli, con Molinaro a disposizione dalla panchina. Sarà invece il 3-4-1-2 il modulo di riferimento di Manzo per il suo Piacenza, dove ovviamente non potranno mancare dal primo minuto di gioco Maritato e Maio, entrambi ai segno nell’ultimo turno contro il Novara. Sarà poi spazio per Flores sulla tre quarti, mentre in mediana si faranno avanti Visconti, Simonetti, Palma e Galazzi. Maglie consegnate anche nella difesa dei lupi, con Bruzzone, Battistini e Corbari.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia del big match per il girone A della Serie A, facciamo ben fatica a fissare un pronostico netto e pure il portale di scommesse Snai assegna quotazioni ben vicine. Per l’1×2 vediamo infatti che il successo della Lucchese è stato quotato a 2.65, contro l’appena superiore 2.70 segnato per la vittoria del Piacenza: il pari è stato valutato a 3.00.



© RIPRODUZIONE RISERVATA