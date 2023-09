DIRETTA/ Lucchese Pineto video streaming tv: è una partita inedita (Serie C, 30 settembre 2023)

DIRETTA LUCCHESE PINETO: TESTA A TESTA

La diretta della sfida Lucchese Pineto pone di fronte due formazioni che non si sono ancora affrontate all’interno della loro storia. Non potendo presentare quindi i precedenti giocati tra le due società, vi proponiamo un confronto tra gli andamenti avuti in questo inizio di stagione. Lucchese che ha iniziato benissimo il proprio campionato collezionando ottime prestazioni collettive e personali, tre giocatori a brillare sicuramente Andrea Rizzo Pinna, ex calciatore del Palermo cresciuto tra i settori giovanili di Inter e Atalanta.

Tra le sfide più interessanti giocate dalla formazione oggi di casa c’è sicuramente la vittoria in trasferta in casa della recanatese con un risultato di 1-3. Pineto che si affaccia al campionato di serie C con tanta voglia di ottenere la salvezza realizzando una buona stagione. La vittoria più importante è decisamente quella del 19 settembre quando ha avuto la meglio sul Rimini grazie a un gol al minuto 88 realizzato da Volpicelli. Vittoria e tre punti per la formazione oggi in trasferta. (Marco Genduso)

LUCCHESE PINETO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Lucchese Pineto sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Lucchese Pineto in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Lucchese Pineto, in diretta sabato 30 settembre 2023 alle ore 16.15 presso lo stadio Porta Elisa di Lucca, sarà una sfida valida per la sesta giornata del campionato di Serie C. La Lucchese e il Pineto si preparano per un incontro con condizioni psicofisiche confortanti. La squadra rossonera è una delle quattro squadre ancora imbattute in questa stagione, insieme alla capolista Torres, al Gubbio e al Perugia, avendo ottenuto 2 vittorie e 2 pareggi nelle quattro partite giocate. La Lucchese era in vantaggio per 2-1 nel corso della partita contro la Spal dello scorso weekend prima che fosse interrotta. L’obiettivo principale ora è conquistare una vittoria casalinga, visto che la squadra toscana è ancora senza gol sia segnati che subiti in casa.

Dall’altra parte, il Pineto ha raccolto finora 5 punti, disputando anch’esso 4 partite. La partita prevista contro il Pescara il weekend scorso è stata rinviata all’11 ottobre. Entrambe le squadre possono vantare una buona tenuta difensiva, con il Pineto che ha subito solo 2 gol, entrambi in trasferta contro il Gubbio e l’Ancona. Allo stesso modo, hanno segnato solo due gol, di cui uno è stato segnato da Alessandro Pellegrino contro il Gubbio, rappresentando la prima rete della storia del Pineto tra i professionisti. L’altro gol è stato realizzato da Emilio Volpicelli lo scorso 18 settembre contro il Rimini, contribuendo alla prima vittoria della storia del club in Serie C.

PROBABILI FORMAZIONI LUCCHESE PINETO

Le probabili formazioni della diretta Lucchese Pineto, match che andrà in scena allo stadio Porta Elisa di Lucca. Per la Lucchese, Giorgio Gorgone schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Chiorra; Alagna, Tiritiello, Benassai, De Maria; Gucher, Cangianiello; Guadagni, Russo, Fedato; Magnaghi. Risponderà il Pineto allenato da Daniele Amaolo con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Tonti; Evangelisti, Marafini, Di Filippo; Della Quercia, Pellegrino, Lombardi, Schirone, Borsoi; Volpicelli; Gambale.

LUCCHESE PINETO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Lucchese Pineto, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria della Lucchese con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.58, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.60, mentre l’eventuale successo del Pineto, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.40.











