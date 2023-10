VIDEO/ Pontedera Rimini (risultato 4-0) gol e highlights. Strapotere granata (Serie C, 16 ottobre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS PONTEDERA RIMINI: LA SINTESI

Pontedera schiacciasassi contro un Rimini in difficoltà. Partenza a razzo del Pontedera: al 13′ vantaggio toscano con Angori che sblocca risolvendo una mischia su calcio d’angolo, quindi al 21′ arriva il raddoppio granata con discesa di Benedetti e cross per Catanese che insacca per il 2-0. Nel mezzo, ammonito Espeche per un fallo su Morra. Il doppio vantaggio non fa rallentare il Pontedera, al 24′ cambio forzato per il Rimini con Lombardi che prende il posto di Marchesi, quindi al 29′ arriva il tris dei toscani. Sinistro di Ianesi respinto da Colombi, quindi irrompe Catanese che firma il 3-0 e la doppietta personale. Il Rimini prova a scuotersi con un paio di affondi di Lamesta ma il primo tempo è stato totalmente dominato dal Pontedera, chiamato ora a gestire ben 3 gol di vantaggio nel secondo tempo.

Catanese, Lepri e Morra vengono ammoniti a inizio secondo tempo, partita nervosa nonostante il Pontedera sia nettamente in controllo con tre gol di vantaggio, ma i giocatori granata non riescono a sfuggire a un pizzico di nervosismo. Al 13′ scappa via Espeche che trova però il salvataggio di Stancampiano in uscita, al 17′ risponde il Pontedera con una chance per Ianesi. Al 22′ arriva però il poker di Nicastro, col Pontedera che passa a condurre sul 4-0. Al triplice fischio si è chiusa la vittoria netta del Pontedera sul Rimini con un risultato di 4-0. Nel corso del secondo tempo, l’allenatore Troise ha cercato di risvegliare la sua squadra apportando tre nuovi cambi, ma i giocatori del Rimini hanno raramente minacciato la porta difesa da Stancampiano. Al contrario, il Pontedera ha segnato il quarto gol con Nicastro, che è stato servito da Angori. Questa vittoria permette al Pontedera di raggiungere il decimo posto in classifica con 9 punti, mentre il Rimini rimane in ultima posizione con 4 punti

IL TABELLINO DELLA PARTITA: PONTEDERA RIMINI 4-0

MARCATORI: 13’ Angori, 21’ Catanese, 27’ Catanese, 22’st Nicastro,

PONTEDERA (3-4-3) Stancampiano; Calvani, Espeche, Guidi; Perretta (32’st Gagliardi), Ignacchiti, Catanese (27’st Delpupo), Angori (27’st Ambrosini); Benedetti (32’ st Provenzano), Nicastro, Ianesi (24’ st Paudice). A disp. Lewis, Vivoli, Martinelli, Pretato, Marrone, Fossati, Selleri, Salvadori. All. Canzi

RIMINI (4-4-2) Colombi; Tofanari, Lepri, Gigli, Semeraro; Iacoponi (1’st Selvini), Megelaitis (1’st Langella), Marchesi (23’ Lombardi), Capanni (1’st Cernigoi); Lamesta, Morra (34’st Ubaldi). A disp,. Colombo, Pietrangeli, Stanga, Accursi, Bouabré, Acampa, Rosini, Leoncini. All. Troise

ARBITRO Gianluca Renzi di Pesaro

NOTE Ammoniti: Espeche, Benedetti, Lombardi, Morra, Stancampiano, Ignacchiti, Gagliardi, Semeraro

