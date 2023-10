DIRETTA SPAL LUCCHESE/ Video streaming tv: è l’incrocio numero 40 (Serie C, 11 ottobre 2023)

DIRETTA SPA LUCCHESE: I TESTA A TESTA

Mentre ci avviciniamo alla diretta di Spal Lucchese, diamo uno sguardo alla storia di questa partita, naturalmente senza prendere in considerazione la prima parte del match già andata in scena, ma che ovviamente non ha ancora emesso il suo verdetto. I precedenti complessivi sono 39, dei quali sedici terminati con vittorie della Spal, poi si contano tredici successi della Lucchese e completano il conto dieci pareggi, con la Spal che è in leggero vantaggio (52-47) anche nel conto dei gol segnati.

Video/ Torres Lucchese (2-0) gol e highlights: settimo sigillo sardo! (Serie C, 7^ giornata, 8 ottobre 2023)

I precedenti più recenti sono quelli che risalgono ai campionati 2014-15 e 2015-16, poi per sette anni non abbiamo più avuto Spal Lucchese: a Ferrara vinse sempre la Spal, una volta per 2-0 e l’altra addirittura 3-0, mentre la Lucchese vanta una vittoria per 2-0 e un pareggio per 1-1 nelle due partite in Toscana. Stavolta potrebbe essere vicina una vittoria in trasferta, fatto che è una assoluta rarità fra queste due squadre, per la Lucchese a Ferrara sarebbe appena il secondo colpo dio sempre, mancano però ancora 34 minuti più recupero per esserne sicuri… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Video/ Spal Pescara (1-2) gol e highlights: risolve Cangiano al novantesimo! (Serie C, 8 ottobre 2023)

SPAL LUCCHESE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta tv di Spal Lucchese sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Spal Lucchese in streaming video attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

SPA LUCCHESE: SI RIPARTE DAL SECONDO TEMPO

Spal Lucchese, in diretta dallo stadio Paolo Mazza di Ferrara alle ore 16.15 di oggi pomeriggio, mercoledì 11 ottobre 2023, è un recupero del girone B del campionato di Serie C 2023-2024. Questa partita era cominciata regolarmente sabato 23 settembre scorso per la quinta giornata, ma era stata poi sospesa dall’arbitro all’11° minuto del secondo tempo per impraticabilità del terreno di gioco, sul risultato di 1-2 in favore degli ospiti della Lucchese, infatti la Spal era passata in vantaggio con il gol di Peda, ma poi aveva subito la rimonta toscana con i gol di Guadagni e Benassai.

DIRETTA/ Spal Pescara (risultato finale 1-2): decide Cangiano al novantesimo! (Serie C, 8 ottobre 2023)

La diretta di Spal Lucchese aveva però in seguito subito l’interruzione per un violento acquazzone, si aspettò un po’ di tempo ma infine l’arbitro decretò che non ci fossero le condizioni per proseguire, di conseguenza la partita è stata sospesa e riprenderà oggi. La scorsa giornata non ha riservato grandi gioie, perché la Spal ha perso in casa contro il Pescara mentre la Lucchese ha ceduto sul campo della capolista Torres, in classifica i ferraresi hanno solo 6 punti e devono risalire, mentre la Lucchese spera di completare la vittoria, perché da 11 a 14 punti sarebbe un balzo importante in zona playoff. Sarà breve ma intensa, cosa ci dirà la diretta di Spal Lucchese?

PROBABILI FORMAZIONI SPAL LUCCHESE

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Spal Lucchese. La premessa doverosa in questo caso così particolare è che possono essere schierati anche giocatori diversi rispetto a coloro che erano in campo al momento dell’interruzione e non conteranno come sostituzione (mentre ovviamente saranno tali i cambi a partita in corso), con l’unico divieto di schierare giocatori che fossero stati squalificati per la giornata in cui il match era cominciato.

A livello indicativo, ecco le scelte dei due allenatori nell’ultimo weekend. La Spal di mister Colucci aveva proposto questo 4-3-3 contro il Pescara: Del Favero; Bruscagin, Arena, Peda, Celia; Maistro, Carraro, Contiliano; Siligardi, Antenucci, Dalmonte. La Lucchese allenata da Gorgone invece contro la Torres ha proposto il seguente 4-2-3-1: Chiorra; Alagna, Tiritiello, Benassai, Visconti; Gucher, Cangianello; Fedaro, Russo, Guadagni; Magnaghi. Con soli 34 minuti da giocare, il turnover non dovrebbe essere una variabile poi così significativa…

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico per la diretta di Spal Lucchese: le quote sorridevano alla squadra ferrarese prima del match a settembre, ovviamente ora il discorso promette di essere diverso…











© RIPRODUZIONE RISERVATA