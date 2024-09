DIRETTA LUCCHESE RIMINI, SI TORNA IN CAMPO

C’è tanta voglia di rialzare la china, la diretta Lucchese Rimini vede due squadre che hanno il desiderio di migliorare l’attuale posizione in classifica sebbene sia frutto di appena tre partite. Appuntamento per lunedì 16 settembre alle ore 20:45.

I rossoneri in realtà hanno recentemente vinto la propria prima partita della stagione contro la Spal 3-2, ma prima di questo match la situazione era molto negativa con l’eliminazione al primo turno di Coppa Italia Serie C e il solo punto contro Pineto e Gubbio.

Se la passa peggio il Rimini nonostante in Coppa Italia di categoria sia arrivato il doppio passaggio del turno contro Arzignano e Lumezzane, in Serie C si è fatta tanta fatica con il pari contro il Carpi e le sconfitte con Entella e Pescara.

DOVE VEDERE DIRETTA LUCCHESE RIMINI, STREAMING VIDEO TV

Eccoci al capitolo relativo a dove vedere la diretta Lucchese Rimini. Come tutte le sfide di Serie C, si potrà vedere il match su Sky e NOW.

Se invece preferite la diretta streaming per assistere all’evento su dispositivo mobile dovrete scaricare le rispettive applicazioni.

LE PROBABILI FORMAZIONI LUCCHESE RIMINI

Adesso vediamo le probabili formazioni Lucchese Rimini. I rossoneri si disporranno secondo il 3-5-2 con Palmisani tra i pali. Difesa a tre con Fazzi, Gasbarro e Sabbione. Agiranno da esterni Quirini e Antoni mentre Tumbarello, Welbeck e Catanese. Davanti Saporiti e Costantino.

Il Rimini replica col 4-3-3 che vede Colombi tra i pali, Longobardi insieme a Gorelli, Lepri e Semeraro in difesa. Megalitis e Garetto mezzali con Langella in cabina di regia in mediana. Il reparto offensivo invece vedrà Malagrida, Cernigoi e Cioffi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE LUCCHESE RIMINI

Infine un’occhiata alle quote per le scommesse sulla diretta Lucchese Rimini. Secondo i boomakers, i padroni di casa sono favoriti a 2.20 contro i 3.15 di valore attribuiti alla squadra ospite. La X del pareggio è invece listata a quota 3.10.

L’Over 2.5, vale a dire almeno tre gol nel match, è offerto a 2.20 mentre l’Under alla stessa soglia è a 1.57. In conclusione, Gol e No Gol si possono trovare a 1,90 e 1,73.