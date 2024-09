La diretta Lumezzane Atalanta U23 (fischio d’inizio alle 18.30) è un derby lombardo importante per capire le reali ambizioni delle due formazioni. Atalanta U23 finora trascinata dal suo attacco atomico, 10 gol in quattro partite, dei quali la metà inflitta alla Triestina nell’ultimo 1-5 allo stadio Rocco: un ulteriore successo potrebbe lanciare i bergamaschi in orbita nella classifica del girone A.

Atalanta U23 a quota 7 punti, due punti indietro il Lumezzane con i bresciani reduci da due pareggi consecutivi, contro il Lecco e nell’ultimo impegno sul campo dell’Union Clodiense, per piazzarsi nella zona più alta della classifica serve un passo diverso ma sicuramente il Lumezzane si è dimostrata una squadra difficile da piegare in queste prime uscite stagionali.

DIRETTA LUMEZZANE ATALANTA U23: COME VEDERE LA PARTITA IN STREAMING VIDEO E TV

Ora è il momento di scoprire dove seguire la diretta Lumezzane Atalanta U23. Il match sarà visibile sia su Sky che su NOW. Inoltre, la diretta streaming sarà disponibile tramite le app di Sky e NOW, accessibili su smartphone, tablet e computer.

LUMEZZANE ATALANTA U23: PROBABILI FORMAZIONI

Cerchiamo di analizzare le scelte dei due allenatori per le probabili formazioni della diretta Lumezzane Atalanta U23. Per il Lumezzane 4-2-3-1 con Filigheddu a difesa della porta e una difesa a quattro schierata con Regazzetti, Dalmazzi, Pogliano e Pagliari. Tenkorang e Taugourdeau saranno i vertici bassi di centrocampo, Malotto, Iori e Pannitteri gli incursori con Monachello unica punta di ruolo. Per l’Atalanta U23 3-4-1-2 con Dajcar tra i pali e una difesa a tre con Tornaghi, Navarro e Bergonzi. A centrocampo spazio a Del Lungo, Gyabuaa, Panada e Bernasconi, Cassa sarà il trequartista alle spalle del duo d’attacco Vlahović-De Nipoti.

LUMEZZANE ATALANTA U23: LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per quanto riguarda le quote fissate dai bookmaker per chi vorrà scommettere sulla diretta Lumezzane Atalanta U23, la quota per la vittoria interna del Lumezzane viene proposta a 2.95, la quota per il pareggio è a 3.10 mentre i bergamaschi risultano favoriti, con la quota per il successo in trasferta dell’Atalanta U23 che si abbassa a 2.25.